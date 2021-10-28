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Мужчина три месяца прожил в аэропорту, потому что боялся летать

Диана Товсепова
30 минут назад

Мужчина прожил в аэропорту Чикаго три месяца, потому как передумал лететь домой. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина три месяца прожил в аэропорту, боясь улететь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

37-летний гражданин Индии Адитья Сингх прилетел в США в 2015 году и через четыре года получил степень магистра в университете штата Оклахома. Затем мужчина переехал в Калифорнию и ухаживал за пожилым отцом друга. Спустя год его срок визы подошел к концу, поэтому Сингх запланировал возвращение на родину.

В октябре 2020 года индиец отправился из Лос-Анджелеса в Чикаго, а потом должен был лететь в Индию, но передумал. Сингх решил пожить как обычный человек в аэропорту, параллельно общаясь со своей подругой о том, как ему приятно поговорить с людьми о своих буддистских и индуистских убеждениях об исцелении.

«Я на самом деле духовно расту благодаря этому опыту, и я знаю, что стану сильнее», — писал Сингх в сообщениях.

Только 16 января 2021 года сотрудники United Airlines заметили, что индиец носит пропавший значок менеджера авиакомпании. Они обратились в полицию аэропорта, и Сингха задержали, а вскоре обвинение в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

Позже мужчина объяснил, что у него появился страх полетов из-за пандемии COVID-19. Жить в аэропорту ему помогали случайные пассажиры, которые покупали ему продукты и угощали едой.

Однако суд административного округа Кук (США) оправдал и выпустил индийца на свободу под залог. Управление транспортной безопасности постановило, что на самом деле Сингх не нарушил правил аэропорта, так как прибыл туда законно, на самолете, «как это делают десятки тысяч пассажиров каждый день».

Туриста обвинили только в несоблюдении условий электронного наблюдения. По этом делу приговор озвучат 29 октября.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как аэропорт зарабатывает на туристах.

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