«Ангел русских»: как шведская сестра помогла 700 000 людям

Дочь шведского генконсула в Санкт-Петербурге, Эльза Брендстрём, имела шанс погибнуть или умереть от болезни не несколько и даже не один десяток раз. Она объездила всю европейскую часть России и Сибирь, помогла по самым скромным подсчетам 700 000 человек, пять раз удостаивалась номинации на Нобелевскую премию мира. В России она оказалась в очень сложное время — в период Гражданской войны — и удостоилась любви и белых, и красных. За то, что Эльза не делила нуждающихся на «своих» и «чужих», ее и прозвали «Сибирским ангелом».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Эльза родилась в Северной столице в 1888 году. Семья ее покинула Россию, когда девочке было всего 3 года — отцу предложили хорошую должность на родине. Но в 1906 году Эдвард Брендстрём вернулся уже в должности посла, а два года спустя, окончив колледж в Стокгольме, к нему переехала и дочь. Здесь, в Санкт-Петербурге, девушку и застала Первая Мировая война.

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В ту пору среди представительниц высшего общества были весьма популярны курсы сестер милосердия. Это увлечение не миновало и Эльзу. Как рассказывает Штутгарт Квелл в книге «Эльза Брендстрём. Женщина, которую называли ангелом», девушка сначала устроилась в лазарет для раненых русских солдат, а позже получила приглашение в Шведский Красный Крест.

Как международная организация, Красный Крест помогал всем, вне зависимости от национальности и убеждений. Тем более, что Швеция сохраняла в конфликте нейтралитет. В обязанности Эльзы входил уход за пленными немцами и австрийцами, оказавшимися в России. Не желая тратить средства на заботу о военнопленных и лишний раз провоцировать нищающее население, отечественное правительство приняло решение отправлять раненых в Сибирь, где у них оставалось немного шансов выжить.

За одним из эшелонов с пленными немцами на восток отправилась и Эльза. Молодая сестра милосердия была поражена ужасными условиями, в которых они пребывали. Все силы она бросила на спасение нуждающихся, помогая не только пленным, но и русским солдатам, а также местному населению: где лекарствами, где провиантом, где перевязками и уходом, а где и просто добрым словом. В автобиографии «Среди военнопленных в России и Сибири» Эльза писала: «Единственно важным является лишь постоянное стремление создать для людей достойные условия жизни и желание приносить людям радость».

С окончанием Первой Мировой шведка вернулась в Санкт-Петербург. Несмотря на поступающие предложения уехать на родину, она решила не покидать Россию, хотя понимала, что надвигается еще более страшная и кровопролитная война — Гражданская. В 1918 году Эльза вместе с миссией отправилась в Омск. Тяжелый путь занял более шести недель — наличие мандатов, выданных Троцким, не спасло миссию от задержек и проблем.

Впрочем, документы и статусы в то время ценились менее всего. Незадолго до того, как Брендстрём прибыла в Казань, колчаковцами там был расстрелян австрийский врач. А далее — в пути по Сибири — миссия узнала еще о четырех погибших представителях Красного Креста: двух шведах и двух датчанах. Впрочем, подобный беспредел творился не только в подконтрольных белым районах. В красном Туркестане в начале 1919 года был убит сотрудник шведского отделения Красного Креста, а вместе с ним и военнопленные, которым миссионеры пытались помочь. Страшный голод, бушевавший там в 1918-1920 гг., заставлял людей поступать хуже диких животных.

Миссия Эльзы в Сибири затянулась на несколько лет. Она ухаживала за раненными, доставляла медикаменты и продовольствие, организовывала госпитали и лазареты. Сотрудники ее миссии и коллеги из других стран гибли от рук белочехов, колчаковцев, сибирских атаманов, басмачей. Как ни странно, благожелательнее всех оказались красные. За время путешествия по Сибири несколько миллионов человек умерло от брюшного тифа и других страшных болезней. Но, казалось, сама судьба бережет сибирского ангела.

Эльза ни разу серьезно не заболела, а ее жизнь хоть и бывала под угрозой, но даже легкого ранения девушка не получила. Кто знает, возможно она оставалась бы в России и дольше, но в 1920 году пришла телеграмма о тяжелой болезни отца, и Эльза вернулась в Швецию. Дело своей жизни — помощи нуждающимся — она продолжила в Германии, а потом в США. В годы Второй Мировой войны занималась благотворительностью и читала лекции в Европе. И несмотря на то, что Эльза постоянно работала с опасными заболевшими, все ей было нипочем...