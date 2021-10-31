Почему слово «катавасия» не связано с котами

Катавасией мы часто называем что-то непонятное, сложное или, в редких случаях, связанное с котами. Однако древнегреческое слово никак не связано ни с усатыми питомцами, ни с Василиями.

Происхождение

Слово катавасия — древнегреческого происхождения: κατά-βᾰσις, καταβᾰσία. Оно переводится как «схождение вниз, спуск, сошествие». Термин употребляют в православном богослужении.

Катавасия — это особо песнопения в праздничные и воскресные, реже в будние дни. Катавасия следует после каждого песнопения (канона), либо после 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песни. В течение всего года певчие исполняют Богородичную катавасию, в ожидании великих праздников — праздничные.

При чем тут схождение вниз? Во время исполнения катавасии два хора спускаются с возвышений по правую и левую сторону храма (клиросов). Певчие идут вниз, чтобы соединиться в центре храма для совместного исполнения.

В русском языке слово получило дополнительное значения из-за забавного созвучия — «суета, беспорядок, суматоха».

«Самгин стоял среди комнаты, слушал и не верил, а Дронов гладил ладонью щеку и не торопясь говорил: ― Кавардак и катавасия. Ко мне в квартиру влезли, с винтовками, спрашивают: „Это вы генерал Голембиовский? “», ― «Жизнь Клима Самгина», Максим Горький.