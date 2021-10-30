Примета: почему нельзя фотографировать спящих

Говорят, что ни в коем случае нельзя фотографировать спящих. Разбираемся, так ли это на самом деле (спойлер — нет).

Что по примете

Вот, какие объяснения примете мы нашли в интернете.

Душа улетит. Согласно суевериям, во сне душа покидает тело человека. Если сфотографировать спящего, камера «заберет» душу себе.

Человек умрет. Когда фотография была роскошью, семьи заказывали услуги фотографа, чтобы снять недавно умерших родственников. Семья хотела навсегда запечатлеть внешность человека, который их покинул. Мертвецов сажали в стулья, одевали в привычную одежду, делали яркий макияж. Фото усопших родственников хранили в одном альбоме с живыми.

Логика такая: человек во время сна немного похож на труп. Если запечатлеть его в таком состоянии, он навечно останется спящим.

Могут сглазить. Во сне человек уязвим, не может защититься от внешних угроз. Если фото спящего попадет в недобрые руки, то человека будет легче сглазить.

Можно ли фотографировать спящих на самом деле

Можно. Нет никакой связи между фотографией и плохими событиями, которые так или иначе происходят со всеми. В интернете миллион кадров со спящими людьми — вряд ли со всеми случились беда, сглаз или смерть. А если и случились, то не по вине фотографа.

Когда правда не стоит фотографировать спящих

Яркая вспышка и громкий звук затвора. Вероятней всего всплеск света и повторяющийся механический звук разбудит человека. Даже если он крепко спит, внешние помехи могут вызвать кошмары или сделать пробуждение тревожным.