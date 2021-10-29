Что стало с придворным магом Ивана Грозного

Подозрительные и жестокие люди, облеченные властью, часто суеверны. Царь Иван Грозный не стал исключением. Как и многие владыки того времени, он увлекался астрологией и алхимией и даже обзавелся личным чернокнижником. На Руси Элизеуса Бомелиуса прозвали «лютым волхвом» и было за что. «Рамблер» вспомнил его историю.

Фото: Кадр из сериала «Грозный» Кадр из сериала «Грозный»

Как и положено авантюристу, в биографии Бомелиуса много белых пятен. Родился он как будто в вестфальском Везеле, но его отец был лютеранским проповедником родом из Голландии. Еще на родине Бомелиус познакомился с семейством английских эмигрантов по фамилии Берти, которые покинули родную страну из-за гонений протестантов, которые устроила королева Мария Тюдор. Бомелиус ухаживал за Перегрином, болезненным сыном Кэтрин Берти, баронессы Уиллоуби. После смерти католички Марии Тюдор и восшествия на престол протестантки Елизаветы семья Берти вернулась в Англию вместе с Бомелиусом.

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В 1559 году баронесса Кэтрин устроила молодого Элизеуса в Кембриджский университет, он мечтал о лаврах знаменитого медика. Впрочем, в то время медицина приравнивалась к магическим искусствам вроде астрологии, поэтому амбиции Бомелиуса лежали в практической плоскости — он надеялся таким образом сделать карьеру при дворе молодой королевы Елизаветы. Правда, по неизвестный причинам Бомелиус не окончил университет, отучившись пять лет вместо положенных шести. Поэтому он не имел право заниматься частной практикой, но его это обстоятельство не остановило.

В 1564 году молодой врач переехал в Лондон, женился и начал принимать пациентов, оказывая услуги не только лекаря, но и астролога. Бомелиус близко сошелся с видными реформаторами, например, Генри Беннетом из Кале, переводчиком религиозных текстов на английский язык. Также он поддерживал знакомство с бароном Джоном Ламли, знаменитым коллекционером книг и произведений искусства. В английской столице о нем заговорили как об искусном враче и звездочете.

Его честолюбивые стремления были удовлетворены, когда к нему за помощью обратился могущественный сэр Уильям Сесил, лорд-казначей и главный советник королевы Елизаветы. Он попросил Бомелиуса составить гороскоп королевы во время очередных переговоров о браке государыни с иностранным принцем. В то время гороскопы использовались в качестве аналитических прогнозов, а Сесила интересовало, как долго будет жить королева.

Возможно, такой взлет вызвал зависть коллег по ремеслу, так что в 1567 году Элизеус Бомелиус был арестован по требованию президента Лондонской коллегии врачей Томаса Фрэнсиса за то, что занимался медицинской практикой без лицензии. Довеском шло обвинение в колдовстве. Его заключили в тюрьму. Авантюрист написал Уильяму Сесилу в надежде на помощь, но вместо этого получил еще и обвинение в недобросовестном оказании услуг и оскорблении королевы и ее советника. Бомелиус пытался объяснить, что его гонитель Фрэнсис сам не является компетентным специалистом, но не преуспел — видимо, он сильно раздражал коллег. Баронесса Уиллоуби, используя свои связи, добилась для протеже замены ареста на штраф. Но Бомелиус был на мели, поэтому остался сидеть в тюрьме. Кроме того, Коллегия требовала от него обещания, что он больше не будет заниматься медициной, однако такое обязательство лишало его всякого заработка в будущем, поэтому лекарь упорствовал.

Бомелиус вновь вступил в переписку с сэром Уильямом Сесилом. Он сообщил, что над Англией нависла ужасная опасность. Советник королевы решил, что речь идет о заговоре и потребовал имена, однако получил только невнятные прогнозы о том, что каждые 500 лет страну встряхивает какая-нибудь война и с момента нормандского завоевания прошло как раз столько лет, поэтому надо ждать нового нападения. Разочарованный Сесил отказал Бомелиусу в поддержке.

И все-таки 2 июня 1570 года узник был освобожден. Правда, его положение было незавидным. Ему фактически запретили заниматься медициной на территории Англии, при повторном аресте он должен был заплатить крупную сумму — 100 фунтов стерлингов. В это время он случайно знакомится с русским посланником Андреем Григорьевичем Совиным, который возглавлял при дворе Елизаветы Тюдор дипломатическую миссию Ивана Грозного. Кроме политических задач Совин должен был найти для царя искусного врача. Встреча Бомелиуса и Совина решала проблемы обоих.

Узнав о новой должности Бомелиуса, Сесил предложил ему свободно и спокойно покинуть Англию в обмен на шпионаж при русском дворе. Авантюрист легко согласился, но неизвестно, выполнил ли он свои обещания. В конце лета 1570 года врач и астролог (впрочем, он себя аттестовал также как мага, математика и эмпирика) приехал в Россию, где быстро нашел общий язык с царем. Он жил в доме царевича Ивана, произвел впечатление на Ивана Васильевича и как врач, и как астролог и пользовался его полным доверием. Его имя переиначили на русский манер — Елисей Бомелий.

В летописи он вошел как «лютый волхв», подосланный к православному царю немцами и литовцами, который настраивал государя против русских и побуждал его к пыткам. В действительности Ивану Грозному не нужны были причины, чтобы помучить подданных, но одно умение своего врача он особенно ценил. Бомелиус составлял для царя яды, которые тот пускал в ход против неугодных ему людей. Также авантюрист поощрял царя в его планах жениться на королеве Елизавете и составлял совместные гороскопы монархов. Бомелиус уверял, что в случае смуты царь сможет найти убежище в Англии. По желанию царя авантюрист даже подрабатывал палачом.

Английский дипломат Джером Горсей, находившийся в это время в Москве, сообщал, что авантюрист в большом фаворе у царя и скопил приличное состояние, которое частично отправил в свой родной город Везель. Хотя русские сановники считали, что Бомелиус действует в интересах Англии, Горсей в личной переписки наоборот называл его врагом королевства.

Но милость монарха изменчива и падение Бомелиуса было таким же стремительным, как и взлет. Критическая масса доносов привела к его аресту. Лекаря и чернокнижника обвинили в том, что он работает на королей Польши и Швеции и обменивается с ними зашифрованными посланиями на латыни и греческом языке. Возможно, в действительности авантюрист запутался в придворных интригах и примкнул к неправильной партии, поскольку его опала совпала с арестом архиепископа Новгородского Леонида — то ли Бомелиус оговорил его под пытками, то ли наоборот показания священнослужителя стали причиной обвинений против врача.

Так или иначе Бомелиус испытал на себе весь арсенал пыток взбешенного царя — вывороченные суставы, проволочный кнут, дыба и наконец поджариванием живьем. Не выдержав истязаний, астролог и врач признался в государственной измене, оговорил еще множество бояр и умер. Точная дата его смерти неизвестна: русские источники называют 1579 год, английские — 1574 год.