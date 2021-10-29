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6 компаний, которые сменили имя и стали только известней

Дарья Амосова
2 часа назад

Компания Facebook официально сменит название на Meta: об этом стало известно из выступления Марка Цукерберга 28 октября. Новое название получит сама компания, которая займется созданием «метавселенной будущего»; имя социальной сети останется без изменений.

6 компаний, которые сменили имя и стали известней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Рамблер» собрал шесть случаев, когда компания сменила название, и это пошло ей на пользу.

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Google

Было: BackRub

Создатели поисковой системы Ларри Пейдж и Сергей Брин dcthmtp раздумывали назвать компанию BackRub («Массаж спины»). Система анализировало обратные ссылки, чтобы определить, как часто ищут тот или иной ресурс.

Программисты хотели сыграть на созвучии фраз back rubs (массаж спины) и back links (обратные ссылки). Спустя год Пейдж и Брин решили, что программе подходит имя, которое показывает массив индексируемых данных. Они остановились на имени Google — от слова «гугол», цифра 1 со ста нолями.

Amazon

Было: Cadabra и Relentless

Основатель компании Джефф Безос хотел назвать творение «Кадабра» — как «абракадабра», но без буквы «а». Однако клиенты принимали слово за cadaver («труп»), и от него отказались.

Безос также раздумывал над названием Relentless «Неумолимый» и даже купил домен. Если вы наберете в поисковой строке relentless.com, вас перекинет на магазин Amazon. Однако от этого названия посоветовали отказаться коллеги из-за «зловещего» оттенка. В конце концов Безос обратился за помощью к словарю и остановился на Amazon — «экзотичном и необычном месте».

Nike

Было: Blue Ribbon Sports

Компанию по производству спортивных товаров открыли легкоатлет Фил Найт и тренер Билл Бауэрман в 60-х. В 1971 году партнеры решили переименовать компанию: их основным вариантом был Dimension Six («Шестое измерение»). В последний момент один из сотрудников предложил имя греческой богини победы Ники (по-английски Nike), и этот вариант решили оставить.

Apple

Было: Apple Computers

Маленькое изменение в названии — большие перемены для компании. В 2007 году Apple представили первый iPhone, перевернув представление людей о смартфонах и новых технологиях. А также — убрали слово «компьютеры» из своего названия, чтобы сосредоточиться на расширении ассортимента.

Pepsi

Было: Brad's Drink

В 1893 году аптекарь из Северной Каролины Калеб Дэвис Брэдхэм изобрел рецепт всем знакомого сладкого напитка — смесь сахара, воды, карамели, лимона, мускатного ореха, орехов дерева кола и других ингредиентов. Брэдхем назвал напиток в свою честь — «Напиток Брэда» — но в 1898 году переименовал в «Пепси-колу». Аптекарь считал, что напиток помогает при расстройстве желудка, также известном как диспепсия.

Instagram

Было: Burbn

Приложение первоначально помогало пользователям оставлять отзывы о барах и ресторанах, делиться местоположением и зарабатывать очки при посещении мероприятий. Из-за «алкогольной» направленности программа год носила имя, сокращенное от напитка бурбона. Постепенно от концепции алко-марафонов отказались, сосредоточившись на обмене визуальными впечатлениями и фотографиями.

Истории,Джефф Безос,Ларри Пейдж,Сергей Брин,Марк Цукерберг,Amazon,Google,Apple,
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