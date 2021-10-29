Как соцсети отреагировали на приговор по «Зимней вишне»

k.rita0205: «Пожарников мне кажется зря много дали все таки тушили чем могли , видимо инвентарь не весь был - халатность.... Все происходит из за халатности и несоблюдения т/б..... А где контролёр кинозала, которая сбежала, не открыв дверь и не предупредила о пожаре зал? Не вывела людей из зала.... А охранник должен был направить людей на выход, А не свою шкуру спасать.....».