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«Столько судеб поломано»: соцсети отреагировали на приговор по «Зимней вишне»

Дарья Амосова
8 часов назад

Суд вынес приговор по делу о пожаре, который произошел в торговом центре города Кемерово «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. «Рамблер» собрал реакцию соцсетей на приговор.

Как соцсети отреагировали на приговор по «Зимней вишне»
Фото: ТАССТАСС

Следователи арестовали по делу 15 человек: собственники и управляющие зданием, охранники, руководители областного МЧС и других.

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Гендиректора компании-собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы, главу торгового центра Надежду Судденок к 13,5 годам, руководителя тушения пожара Андрея Бурсина — к 6 годам колонии.

Суд признал виновным охранника торгового центра Сергея Антюшина, который не включил систему оповещения. Ему назначено 8 лет лишения свободы.

  • Георгий Соболев, экс-технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», — 11 лет колонии;
  • Игорь Полозиненко, экс-директор компании «Системный интегратор», — 6 лет 6 месяцев колонии;
  • Андрей Бурсин, экс-начальник службы пожаротушения, — 6 лет колонии;
  • Александр Никитин, экс-техник компании «Системный интегратор», — 5 лет 6 месяцев колонии;
  • Сергей Генин, экс-начальник караула пожарно-спасательной части, — 5 лет колонии.

Полный список осужденных — в материале «Рамблер».

В паблике «Типичный Кемерово» жители города выразили свое мнение.

Елена Назарова: «Наконец-то! Столько времени прошло, что уже и не верилось».

Приговор вынесен пока не всем. Комментаторов удивило, что в списке не оказалось других подозреваемых.

Михаил Дорин: «Инспектора и их начальники, прочие причастные к вводу этой могилы в эксплуатацию в качестве ТРЦ где?».

Виктор Кирилов: «Уведомляем, при вынесении приговора ни одного олигарха не пострадало!».

Мария Звонова: «А кто отвечал за кинозал? Где сотрудники кинозалов в списке?».

Некоторые пользователи отметили, что несмотря на срок в тюрьме, виновные в трагедии вскоре выйдут на свободу.

Елена Киреева: «СИЗО 3, 5 года приравнивается к 5 годам заключения, грубо. Скоро выйду на свободу многие».

В Instagram-аккаунте кузбасского издания «Сибдепо» люди сочувствовали пожарным — тем, кто просто выполнял свою работу.

borisovaoksana53: «Вот так. Спасали как могли и виноваты остались. В любом случае людей не вернуть, детей не воскресить. Столько судеб поломано».

ana2708tasia: «У нас как всегда виноваты те, кто честно выполнял свою работу, сотрудники МЧС».

levsha42rus: «Теперь в пожарные, ещё меньше желающих».

shevtsovaperepel: «Да уж.. Пожарные виноваты, что здание было в аварийном состоянии.. А где же головы, которые надо было рубить в первую очередь!?».

makedolya: «Это ППЦ товарищи! Пожарных и охранника за что?».

Комментаторы отметили, что пожарные старались изо всех сил — в отличие от работников зала.

k.rita0205: «Пожарников мне кажется зря много дали все таки тушили чем могли , видимо инвентарь не весь был - халатность.... Все происходит из за халатности и несоблюдения т/б..... А где контролёр кинозала, которая сбежала, не открыв дверь и не предупредила о пожаре зал? Не вывела людей из зала.... А охранник должен был направить людей на выход, А не свою шкуру спасать.....».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось с четвертого этажа, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Истории,Андрей Бурсин,Юлия Богданова,Сергей Антюшин,Георгий Соболев,Надежда Судденок,Елена Киреева,Елена Назарова,ФСИН,МЧС,
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