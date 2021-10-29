Как соцсети отреагировали на приговор по «Зимней вишне»

Суд вынес приговор по делу о пожаре, который произошел в торговом центре города Кемерово «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. «Рамблер» собрал реакцию соцсетей на приговор.
Следователи арестовали по делу 15 человек: собственники и управляющие зданием, охранники, руководители областного МЧС и других.
Гендиректора компании-собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы, главу торгового центра Надежду Судденок к 13,5 годам, руководителя тушения пожара Андрея Бурсина — к 6 годам колонии.
Суд признал виновным охранника торгового центра Сергея Антюшина, который не включил систему оповещения. Ему назначено 8 лет лишения свободы.
Полный список осужденных — в материале «Рамблер».
В паблике «Типичный Кемерово» жители города выразили свое мнение.
Елена Назарова: «Наконец-то! Столько времени прошло, что уже и не верилось».
Приговор вынесен пока не всем. Комментаторов удивило, что в списке не оказалось других подозреваемых.
Михаил Дорин: «Инспектора и их начальники, прочие причастные к вводу этой могилы в эксплуатацию в качестве ТРЦ где?».
Виктор Кирилов: «Уведомляем, при вынесении приговора ни одного олигарха не пострадало!».
Мария Звонова: «А кто отвечал за кинозал? Где сотрудники кинозалов в списке?».
Некоторые пользователи отметили, что несмотря на срок в тюрьме, виновные в трагедии вскоре выйдут на свободу.
Елена Киреева: «СИЗО 3, 5 года приравнивается к 5 годам заключения, грубо. Скоро выйду на свободу многие».
В Instagram-аккаунте кузбасского издания «Сибдепо» люди сочувствовали пожарным — тем, кто просто выполнял свою работу.
borisovaoksana53: «Вот так. Спасали как могли и виноваты остались. В любом случае людей не вернуть, детей не воскресить. Столько судеб поломано».
ana2708tasia: «У нас как всегда виноваты те, кто честно выполнял свою работу, сотрудники МЧС».
levsha42rus: «Теперь в пожарные, ещё меньше желающих».
shevtsovaperepel: «Да уж.. Пожарные виноваты, что здание было в аварийном состоянии.. А где же головы, которые надо было рубить в первую очередь!?».
makedolya: «Это ППЦ товарищи! Пожарных и охранника за что?».
Комментаторы отметили, что пожарные старались изо всех сил — в отличие от работников зала.
k.rita0205: «Пожарников мне кажется зря много дали все таки тушили чем могли , видимо инвентарь не весь был - халатность.... Все происходит из за халатности и несоблюдения т/б..... А где контролёр кинозала, которая сбежала, не открыв дверь и не предупредила о пожаре зал? Не вывела людей из зала.... А охранник должен был направить людей на выход, А не свою шкуру спасать.....».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось с четвертого этажа, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.
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