Как Незнакомка из Сены стала девушкой для поцелуев

Иногда можно стать знаменитостью после смерти, будучи совершенно неизвестной при жизни и при этом остаться загадкой. Подробности — в статье «Рамблера».
Безымянную утопленницу выловили из Сены недалеко от набережной Лувра. На теле не было никаких ран или следов насилия, поэтому патологоанатом предположил, что она покончила с собой. Во второй половине XIX века неизвестных покойников выставляли в специальной витрине морга, чтобы прохожие могли их рассмотреть и опознать. Девушку никто не узнал, но патологоанатом был так поражен красотой утопленницы и ее странной счастливой улыбкой, что сделал гипсовый слепок. Позже копии поступили в продажу, и так неизвестная дева стала знаменитостью, ее прозвали Незнакомкой из Сены. Однако это лишь самая распространенная версия истории.
Точная дата обнаружения тела девушки осталась неизвестной, первое письменное свидетельство о слепке — новелла Ричарда ле Гальенна 1898 года. При этом считается, что Гальенн только зафиксировал давно существующую моду, а саму девушку нашли еще в восьмидесятые. Впрочем, прическа незнакомки вообще отсылает к шестидесятым, а ее простота укладки заставила предположить, что она, вероятно, приехала в Париж из провинции.
Впрочем, другие детали истории также оспариваются. Французский салонный живописец Жюль Жозеф Лефевр вспоминал, что в 1875 году снял гипсовый слепок с лица умершей от туберкулеза юной натурщицы, однако не привел подробностей и не назвал имя девушки. Клэр Форестье, чьи предки продали первую маску Незнакомки, считает, что слепок вообще был сделан с живой девушки 16 лет. Есть теория, что она была дочерью некоего немецкого изготовителя масок. Вообще безмятежная улыбка предполагаемой утопленницы смущала исследователей, но именно она и обессмертила неизвестную.
Как бы там ни было, маска Незнакомки из Сены стала модным украшением богемных гостиных, она вдохновляла Луи Арагона, Райнера Марию Рильке, Мориса Бланшо. Альбер Камю сравнил ее с Джокондой, а Владимир Набоков посвятил стихотворение.
Торопя этой жизни развязку,
Не любя на земле ничего,
Все гляжу я на белую маску
Неживого лица твоего.
В без конца замирающих струнах
Слышу голос твоей красоты.
В бледных толпах утопленниц юных
Всех бледней и пленительней ты.
Ее странная блаженная улыбка завораживала чувствительных людей искусства, так что очень скоро вокруг нее сложился культ — сначала в Париже, потом в Европе. Впрочем, этот культ был в духе того поклонения и любования смертью, которые царили в поздней викторианской культуре. Пышный траур стал отдельным стилем в моде, которую задала королева Виктория, фотографии живых с умершими родственниками, загримированными под спящих, а иногда и бодрствующих людей, никого не удивляли.
Незнакомка из Сены покорила не только литераторов, которые начали сочинять свои версии ее недолгой жизни, но и, по словам поэта и критика Альфреда Альвареса, стала идеалом красоты, которому особенно подражали немецкие девушки.
Немецкий ботаник и популярный писатель Рейнхольд Конрад Мушлер посвятил незнакомке роман «Неизвестная», в котором придумал ей сентиментальную историю несчастной любви. По сюжету сирота Мадлен Лавин влюбляется в британского дипломата Томаса Бентика, а когда он женится на другой, топится в Сене. В 1936 году по книге был снят одноименный фильм.
Казалось бы Незнакомка из Сены должна была остаться причудливым феноменом зари двадцатого века. Однако в пятидесятые годы владелец компании по производству игрушек норвежец Осмунн Лердал изготовил манекен для обучения спасателей технике сердечно-лёгочной реанимации. Он решил, что женский тренажер смотрится лучше и придал ему черты маски Незнакомки из Сены, которую он часто видел в детстве в доме бабушки и дедушки. Мужчина спас собственного утопающего сына благодаря технике искусственного дыхания «рот в рот» и подошел к заказу очень серьезно. Манекен назвали «Воскреси Анну».
Так утопленница получила имя, а ее история — символическое завершение. И теперь манекен с ее чертами помогает специалистам спасать утопающих. «Воскреси Анну» в шутку называют чемпионкой по поцелуям или самой целуемой девушкой в мире. Кстати, в припеве «Smooth Criminal», хита Майкла Джексона, фраза «Энни, с тобой всё в порядке?» относится именно к манекену «Воскреси Анну». В студии, где исполнитель записывал альбом, хранился такой тренажер, а сама песня рассказывает об убийстве девушки Энни.