Как Незнакомка из Сены стала девушкой для поцелуев

Иногда можно стать знаменитостью после смерти, будучи совершенно неизвестной при жизни и при этом остаться загадкой. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Господин оформитель» Кадр из фильма «Господин оформитель»

Безымянную утопленницу выловили из Сены недалеко от набережной Лувра. На теле не было никаких ран или следов насилия, поэтому патологоанатом предположил, что она покончила с собой. Во второй половине XIX века неизвестных покойников выставляли в специальной витрине морга, чтобы прохожие могли их рассмотреть и опознать. Девушку никто не узнал, но патологоанатом был так поражен красотой утопленницы и ее странной счастливой улыбкой, что сделал гипсовый слепок. Позже копии поступили в продажу, и так неизвестная дева стала знаменитостью, ее прозвали Незнакомкой из Сены. Однако это лишь самая распространенная версия истории.

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Точная дата обнаружения тела девушки осталась неизвестной, первое письменное свидетельство о слепке — новелла Ричарда ле Гальенна 1898 года. При этом считается, что Гальенн только зафиксировал давно существующую моду, а саму девушку нашли еще в восьмидесятые. Впрочем, прическа незнакомки вообще отсылает к шестидесятым, а ее простота укладки заставила предположить, что она, вероятно, приехала в Париж из провинции.

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Впрочем, другие детали истории также оспариваются. Французский салонный живописец Жюль Жозеф Лефевр вспоминал, что в 1875 году снял гипсовый слепок с лица умершей от туберкулеза юной натурщицы, однако не привел подробностей и не назвал имя девушки. Клэр Форестье, чьи предки продали первую маску Незнакомки, считает, что слепок вообще был сделан с живой девушки 16 лет. Есть теория, что она была дочерью некоего немецкого изготовителя масок. Вообще безмятежная улыбка предполагаемой утопленницы смущала исследователей, но именно она и обессмертила неизвестную.

Как бы там ни было, маска Незнакомки из Сены стала модным украшением богемных гостиных, она вдохновляла Луи Арагона, Райнера Марию Рильке, Мориса Бланшо. Альбер Камю сравнил ее с Джокондой, а Владимир Набоков посвятил стихотворение.

Торопя этой жизни развязку,

Не любя на земле ничего,

Все гляжу я на белую маску

Неживого лица твоего.



В без конца замирающих струнах

Слышу голос твоей красоты.

В бледных толпах утопленниц юных

Всех бледней и пленительней ты.

Ее странная блаженная улыбка завораживала чувствительных людей искусства, так что очень скоро вокруг нее сложился культ — сначала в Париже, потом в Европе. Впрочем, этот культ был в духе того поклонения и любования смертью, которые царили в поздней викторианской культуре. Пышный траур стал отдельным стилем в моде, которую задала королева Виктория, фотографии живых с умершими родственниками, загримированными под спящих, а иногда и бодрствующих людей, никого не удивляли.

Незнакомка из Сены покорила не только литераторов, которые начали сочинять свои версии ее недолгой жизни, но и, по словам поэта и критика Альфреда Альвареса, стала идеалом красоты, которому особенно подражали немецкие девушки.

Немецкий ботаник и популярный писатель Рейнхольд Конрад Мушлер посвятил незнакомке роман «Неизвестная», в котором придумал ей сентиментальную историю несчастной любви. По сюжету сирота Мадлен Лавин влюбляется в британского дипломата Томаса Бентика, а когда он женится на другой, топится в Сене. В 1936 году по книге был снят одноименный фильм.

Казалось бы Незнакомка из Сены должна была остаться причудливым феноменом зари двадцатого века. Однако в пятидесятые годы владелец компании по производству игрушек норвежец Осмунн Лердал изготовил манекен для обучения спасателей технике сердечно-лёгочной реанимации. Он решил, что женский тренажер смотрится лучше и придал ему черты маски Незнакомки из Сены, которую он часто видел в детстве в доме бабушки и дедушки. Мужчина спас собственного утопающего сына благодаря технике искусственного дыхания «рот в рот» и подошел к заказу очень серьезно. Манекен назвали «Воскреси Анну».