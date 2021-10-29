Как с бандеровцами и власовцами поступали в советском плену

В советских лагерях после окончания Великой Отечественной войны оказались сотни тысяч солдат и офицеров, служивших в Русской освободительной армии (РОА) и Украинской повстанческой армии (УПА - вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН)* (запрещены в РФ), а также «гражданских» бандеровцев.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Украинских бандеровцев зачищала главным образом советская контрразведка СМЕРШ. По официальной статистике, на Западной Украине к 1953 году были убиты свыше 150 тысяч оуновцев, еще более 100 тысяч арестованы.

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Как рассказывали ветераны-красноармейцы, с пленными бандеровцами они поступали сообразно с их настроениями. Сильно идейных, которым основательно промыли мозги, отправляли в тыл, с ними работали спецслужбы; большая часть из них потом попадала в ГУЛАГ. Тех же, кого заманивали в лесные отряды обманом или загоняли угрозами и кто не участвовал в зверствах, особо не трогали.

По воспоминаниям одного из сотрудников СМЕРШа, у оуновцев была четкая система организации отрядов. К примеру, в отделе особого назначения взращивали кадры для ОУН (УПА)*: наблюдателей, связных и разведчиков, а также младший медперсонал.

В отдел входила так называемая «сотня отважных девушек» – медиков. Их смершевцы в плен не брали принципиально, расстреливали на месте, поскольку эти «сестры милосердия» были настоящими садистками: нарабатывая практические навыки оказания медпомощи раненым, они тренировались на пленных красноармейцах, ломая им руки и ноги, чтобы научиться накладывать шины, или полосуя их ножами, изучая полевую хирургию и способы сшивания ран.

Поэтому они сдаваться не хотели, догадываясь о том, что их ждет в плену. Самые красноречивые свидетельства обращения с пленными солдатами РОА – это рассказы ветеранов Великой Отечественной. Как вспоминал один солдат, власовцев они ненавидели, не разбирая, по какой причине те переходили на службу к гитлеровцам – руководили ли предателями идейные соображения или банальные шкурные интересы.

Ветеран ВОВ стал очевидцем такой сцены: танкист, увидев колонну пленных власовцев, завел свою «тридцатьчетверку» и начал их давить, пока его не остановили. Потом этого мстителя судил трибунал.

Часто пленных власовцев хорошенько лупили перед тем, как отправить в СМЕРШ. А случалось, что пленных солдат РОА расстреливали просто из «тактических» соображений. По воспоминаниям другого ветерана ВОВ, при освобождении Пиллау (это под Калининградом, ныне город Балтийск) наши войска напоролись на подразделение власовцев численностью порядка 500 человек. Прижатые к морю, они сдались. Командиру батальона пришлось решать, что с ними делать.

Наши наступали, и возиться с таким количеством пленных, превышающим численность самого батальона, означало бы срыв операции. Комбат оставил в своем распоряжении взвод, а батальону приказал двигаться дальше. Отделив около 20 власовцев, взвод расстрелял всех остальных. Выжившая двадцатка под дулами автоматов потом стаскивала трупы в море.

Одному из ветеранов войны пришлось конвоировать свыше 40 власовцев-калмыков в составе группы из 7 человек охраны. По пути конвоиры смекнули, что калмыки на своем языке договариваются о побеге. Охранники взяли оружие наизготовку. Калмыки поняв, что их намерения раскрыты, кинулись врассыпную. В итоге 18 пленных уложили из ППШ насмерть, остальных беглецов удалось собрать.

Как вспоминал руководитель отряда, конвоиров потом долго допрашивали особисты, но выручило то, что пленными были именно власовцы. Если бы на их месте оказались бы немцы, то, скорее всего, трибунала охранники не миновали.