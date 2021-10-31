«Бабушка умерла!»: почему эта фраза дала начало Второй мировой

Для жителей нашей страны Великая Отечественная война началась 22 июня в четыре часа утра, когда фашисты напали на СССР. Тем не менее, в Европу война пришла на два года раньше 1 сентября 1939 года. В этот день после операции «Консервы», проведенной под личным руководством Генриха Мюллера, Германия объявила Польше войну.

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«Праведное возмездие»

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Сомнений в том, что Германия вскоре после подписания позорного для стран Европы Мюнхенского соглашения нападет на Польшу ни у кого не было. Тем не менее, для начала любой войны необходим повод. Недаром даже уличные хулиганы никогда не нападают сразу, а сначала просят закурить. Организацию провокации против Польши Адольф Гитлер поручил начальнику Главного имперского управления безопасности Рейнхарду Гейдриху, шефу Гестапо Генриху Мюллеру, а также начальнику группы диверсантов Альфреду Науйоксу. Вскоре появился коварный план нападения переодетых в польскую военную форму солдат СС на немецких пограничников и радиостанцию в приграничном с Польшей городке Гляйвиц (сегодня это территория Польши). После захвата радиостанции псевдо поляки должны были передать в эфир антифашистское заявление. При этом на место преступления предполагалось подкинуть трупы жертв нападения. Ими должны были стать, заранее умерщвленные узники одного из концлагерей. Поскольку заключенные на сленге солдат и офицеров СС именовались «консервами», операцию решили так и назвать. Ответственным за доставку к месту назначения «консервов» был назначен Мюллер, а непосредственно за нападение на радиостанцию штурмбанфюрер СС Науйокс. Диверсантов набирали из нескольких подразделений СС. При этом одним из главных критериев отбора было свободное владение польским языком. Во время операции никто из переодетых диверсантов не должен был иметь при себе документы СС или СД, чтобы не бросать тень на руководство Третьего Рейха, в том случае если что-то пойдет не так. Паролем для начала операции должна быть переданная диверсантам фраза: «Бабушка умерла».

Подготовка к операции

Подготовительные мероприятия начались 10 августа 1939 года. Науйокс прибыл в Гляйвиц в сопровождении пяти диверсантов. Вся группа, старательно изображая из себя рядовых туристов, поселилась в местной гостинице и отправилась взглянуть на место предстоящей операции. Увидев обычный провинциальный городок с небольшой радиостанцией, Науйокс решил, что все пройдет гладко. Спустя несколько дней диверсантам по приказу Гиммлера выдали польскую форму и приказали готовиться к началу операции. Часть солдат, должна была напасть на лесников в качестве польских ополченцев, а вторая группа, переодетая в польскую военную форму, взять штурмом радиостанцию. 20 августа 1939 года диверсантов собрали для итогового инструктажа и на двух закрытых грузовиках отправили к месту проведения операции. Но только 23 августа, после подписания Пакта Молотова-Рибентропа, Гитлер утвердил дату и время нападения на Гляйвиц. Оно должно было состояться 26 августа в 4-30 утра.

Первый блин комом

Самое удивительное, что информация о сверхсекретной операции, каким-то образом стала известна противникам нацистского режима. Утечку спровоцировали офицеры Абвера, активные противники войны. Мало того, немецкие военные разведчики сделали планы Гитлера по компрометации Польши достоянием общественности. Для этой цели был опубликован протокол выступления Гитлера перед руководством армии, состоявшегося 22 августа 1939 года. К словам фюрера добавили всего одну фразу, в которой содержалась информация о направлении нескольких рот для инсценировки польского нападения. Протокол попал в посольство Великобритании, а оттуда был разослан руководителям европейских стран. В итоге Муссолини очень жестко поговорил с Гитлером, предостерегая его от рискованного шага, а Великобритания и вовсе поспешила заключить договор с Польшей о военной взаимопомощи. Операцию нужно было срочно отменять. Но первая группа, уже была на территории Польши и вскоре должна была напасть на немецких пограничников. Спасать положение бросился лично Мюллер. Несмотря на то, что пограничники все же были атакованы переодетыми диверсантами, их успели остановить, до того, как началось бы большое кровопролитие. В знак благодарности Мюллеру доверили руководство второй попыткой штурма Гляйвица. Новой датой операции, Гитлер определил 1 сентября 1939 года.

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