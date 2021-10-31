«Советская казенщина»: зачем в СССР строили стены из стеклоблоков

Наверняка те, кто застал советское время, помнят, что во многих учреждениях тех лет можно было увидеть стены из так называемых стеклоблоков. Это были квадраты из толстого стекла с рифленой поверхностью. Подобный декор устойчиво ассоциировался с «советской казёнщиной», но на самом деле стеклоблоки, во-первых, не были советским изобретением, а, во-вторых, имели очень продуманную функцию.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Первый стеклоблок придумал американец Джеймс Пенникуик. Он запатентовал свое детище еще во второй половине XIX века. А для того, чтобы начать зарабатывать на этом деньги, Пенникуик создал фирму «Luxfer Prism Company», через которую впоследствии он и стал их реализовывать.

Видео дня

Несмотря на то, что оспорить первенство американца невозможно, его изобретение все же разительно отличалось от тех блоков-кирпичиков, которые стали использоваться в строительстве во второй половине ХХ века. Изобретение Пенникуика больше напоминало металлическую решетку со стеклянными вставками-призмами. Эта решетка, согласно задумке американца, изначально была предназначена для замены обычных окон в подвальных помещениях.

В 1930-х годах стеклоблоки были несколько модифицированы и приобрели привычный для нас вид. Тогда же их стали применять не только в оборудовании подвалов жилых домов, но и для строительства внутренних и наружных стен и даже окон на лестничных пролетах. Так, постепенно, вслед за расширением сферы применения, стеклоблоки расширили и территорию своего «обитания». В 1960-70-х годах они завоевали огромную популярность во многих европейских странах и в Советском Союзе.

В СССР стеклоблоки производили в 3-х цветовых гаммах: зеленые, синие и желтые, а их поверхность могла быть как гладкой, так рифленой. Причем при строительстве обычных жилых домов стеклоблоки, как правило, использовались не часто. Различные элементы из них включались советскими архитекторами в проекты заводских зданий, городских бассейнов, бань, поликлиник, школ, столовых, санаториев, домов пионеров, административных учреждений.

Наверняка многим советским гражданам казалось, что подобные стеклянные стены или окна были сделаны исключительно для красоты, однако это не совсем так. Несомненно, конструкции из стеклоблоков выполняли роль декоративного элемента, но это была отнюдь не главная их функция.

В первую очередь стеклоблоки (как, между прочим, и задумывал Джеймс Пенникуик) экономили электроэнергию. Пропуская свет ненамного хуже обычного стекла, блоки в то же время скрывали от любопытных глаз то, что находилось за ними: например, кабинет одного из отделов в заводоуправлении. Недаром в тексте ГОСТа 1975 года (9272-75) коэффициент светопропускания блоков упоминается в одном из самых первых, а, значит, и самых важных пунктов.