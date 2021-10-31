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$8,1 млрд: страны, которые должны России

Мария Иглина
1 час назад

Наконец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиардов долларов. "Рамблер" расскажет о самых крупных должниках России.

$8,1 млрд: страны, которые должны России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Долги суверенных государств перед Россией можно разделить на три категории: плата за лояльность, кредит на покупку вооружения и технологически сложного оборудования (в основном для создания ГРЭС и АЭС), а также на покупку ресурсов.

Самым крупным должником по сей день остается Белоруссия. На конец 2019 года страна должна была России около 8,1 миллиардов долларов. А в конце 2020 года Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще одного миллиарда долларов.

Также на конец 2019 года России задолжали по более чем одному миллиарду долларов такие страны, как Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Что касается Украины, то свой долг перед Россией она не признает, кроме долга в 600 миллионов долларов, образовавшийся в 1990-х годах за поставки российского газа.

Современная Россия продолжает кредитовать своих союзников. Однако информация о том, сколько, кому и на какие цели выдает кредиты РФ, раскрывается неохотно. Стоит отметить, что немалая часть долгов стран относится еще к займам времен СССР.

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