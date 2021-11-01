Женщины-гладиаторы: какой у них был кодекс чести

Наряду с мужчинами на залитых кровью аренах Древнего Рима с определённого момента было разрешено выступать женщинам. Произошло это знаковое событие на гладиаторских боях, приуроченных ко дню смерти любимой дочери Юлия Цезаря.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Женщины-гладиаторы, выходя на арену, облачались почти в те же предметы амуниции, что и мужчины. Скромный наряд воительниц состоял из коротенькой юбочки, больше напоминавшей набедренную повязку, налокотников и наголенников. Единственным отличием между костюмами мужчин и женщин были шлемы, которые девушки не надевали из желания показать зрителям свои прелестные волосы и прически.

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Путь на арену рабыням открыл император Нерон, из прихоти которого был создан отряд гладиатрис - эфиопок, куда входили сирийки, дагомейки, масаи и прочие выходцы с самого жаркого континента.

Вооружая их короткими кинжалами, он приказывал пленным африканкам выходить на бой с дикими животными, и наслаждался неравной кровопролитной схваткой. Счастливицам, сумевшим одолеть зверя и остаться в живых, даровалась свобода, но их было немного, поскольку невольницы в большинстве своём не проходили никакой подготовки и не обладали навыками самообороны.

Примечательно, но первыми женщинами-гладиаторами были не рабыни, добытые в многочисленных военных походах, а свободные девушки Рима из привилегированных сословий.

Знатные дочери сенаторов и состоятельных горожан по собственной воле, не из-за денег, а в угоду развлечения, выходили на арену и сражались с луком, топориком, копьем или мечом в постановочных и настоящих боях на смерть.

Желающих проявить свою отвагу было столь много, что в 11 году н. э. был издан указ, устанавливавший возрастной ценз. С тех пор право противостоять сопернику в пределах амфитеатра получали только девушки, достигшие двадцатилетия.

Тешившие своё самолюбие женщины-гладиаторы были звёздами на арене и одновременно с этим объектом насмешек и позора в обществе.

Зрители Колизея каждый раз неистово рукоплескали отваге, красоте и ловкости полуголых гладиатрис, в то время как за пределами его стен их осуждали и причисляли к продажным женщинам и стриптизёршам.

Однако, искавшие славы, азарта, независимости и равноправия гладиатрисы не обращали внимания на оборотную сторону своей известности и, самоутверждаясь, доставляли удовольствие публике.

Часто в гладиатрисы шли женщины, внесённые обществом чёрный список невест.

В Древнем Риме практически все браки заключались по расчету, что уменьшало вероятность счастливой жизни. Измены были обычным явлением, если супруги мирились с ними, то они спокойно сосуществовали под одной крышей, в случае же если муж не прощал жене предательства, их семья распадалась, и женщина уже не имела права вторично выйти замуж.

Отвергнутая супругом и не принимаемая в отчем доме дама в качестве решения проблемы видела вербовку в число гладиатрис, которым был предоставлен и кров, и еда.

Обычно горячие бои с участием женщин-гладиаторов проводились в самом конце зрелищ и обставлялись с особой помпой. Необычным эстетом в этом отношении прослыл император Домициан, по желанию которого устраивались фривольные ночные гладиаторские бои, когда отважные женщины боролись друг с другом, со зверями, а иногда и с мужчинами, только при свете факелов.

Гладиатрисы-аристократки имели возможность проходить обучение под руководством личных тренеров, в то время как бесправные рабыни постигали азы бойцовского ремесла в тяжелых условиях специализированных школ.

Изнурительные тренировки, длившиеся с утра до вечера, девушки проводили с приколотыми к щиколоткам тяжелыми цепями и завязанными глазами. Часть упражнений выполнялись на коленях, а при фехтовании их правая рука закреплялась за спиной, поскольку девушек намерено учили сражаться левой, чтобы было больше шансов выбить из колеи соперника-правшу, хотя смешанные бои с мужчинами проводились очень редко.

На первом этапе уроки фехтования проходили с деревянными мечами и плетёнными из лозы щитами, по мере совершенствования мастерства, оружие и средства защиты менялись с бутафорских на настоящие.