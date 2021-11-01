Россия в 1990-е: в каких регионах жилось лучше всего

В первые годы после развала СССР Россия столкнулась с масштабным социально-экономическим кризисом. Особенно тяжело приходилось регионам. При этом уровень жизни в одном субъекте мог быть значительно выше, чем в другом.

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Наибольшее влияние на уровень жизни в том или ином регионе оказывали такие факторы, как наличие стабильных предприятий, рабочих мест, плотность населения, удаленность от центра и ряд других. Наиболее успешными были субъекты Центральной и Южной России, Поволжья и Урала.

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Выделить лучшие российские регионы тех лет помогает информация Федеральной службы государственной статистики (Госкомстат). Наглядное представление об уровне жизни субъекта могут дать данные по зарплатам, пенсиям, бюджету и миграционному приросту населения.

Татарстан

Казань в 1994 году получила особый статус в составе Федерации. Добыча нефти и развитая тяжелая промышленность позволили наполнять бюджет и обеспечивать людей рабочими местами. В 1999 году консолидированный бюджет Татарстана составлял почти 30 миллиардов рублей. Разница с соседними небогатыми Чувашией и Мордовией – десятикратная.

Был выше и среднедушевой уровень населения: 1248 рублей против 817 рублей в Чувашии. Татарстан из-за более высоких зарплат и жизненных перспектив был крайне привлекателен для жителей соседних областей.

Московская область

Огромное ее преимущество – близость к Москве. Развитая инфраструктура, научный и промышленный потенциал, а также большое количество квалифицированной рабочей силы делало Московскую область самым благополучным регионом России 1990-х.

По данным Госкомстата, в 1999 году консолидированный бюджет области составлял 24 миллиарда рублей. Особенно контрастно эти цифры смотрелись на фоне бюджетов других областей Центрального региона: Брянская – 2,5 миллиарда, Смоленская – чуть больше двух миллиардов. В целом бюджет Подмосковья был в 5-10 раз больше, чем у соседних субъектов.

Велик был и инвестиционный потенциал столичного региона: в 1990-х на него приходились 3,7% всех вложений инвесторов, отмечали в рейтинговом агентстве «Эксперт». Впереди были только Москва и Санкт-Петербург. Высоким был и миграционный прирост в области – 44 человека на тысячу.

В целом Подмосковье было одним из самых успешных регионов тех лет. Хотя средний уровень зарплат и пенсий не слишком отличался от общероссийского: 1480 и 515 рублей соответственно.

Краснодарский край

Это один из наиболее развитых регионов юга страны, таким он оставался даже в «лихие» 1990-е. Хороший климат, множество курортов, плодородные почвы и наличие полезных ископаемых – все это позволило Краснодарскому краю выйти на 12-миллиардный консолидированный бюджет в 1999 году. Для сравнения, у соседнего Ставрополья – пять миллиардов. А по данным рейтинговых агентств, регион занимал 12-е место по инвестиционной привлекательности.

Средний краснодарец получал в конце 1990-х 1157 рублей в месяц. Это больше, чем в Ставропольском крае (1060 руб.) и уж тем более в Адыгее (968 руб.). Размер пенсий при этом был выше среднероссийских и составлял 589 рублей.

Как и Подмосковье с Белгородчиной, Кубань обладала очень высокой миграционной привлекательностью – 44 на 1000, отмечали в федеральной статистической службе. Люди справедливо рассматривали Краснодарскую область как одно из самых благоприятных мест для жизни в России. Особенно силен контраст с соседними регионами, которые в конце 1990-х вымирали: минус 25 на тысячу в Кабардино-Балкарии, минус 57 – в Калмыкии.

Белгородская область

Славится плодородными почвами. Помимо сельского хозяйства, область зарабатывала на добыче полезных ископаемых (железная руда, известняк, золото и редкие металлы). В 1999 году консолидированный бюджет субъекта составлял 3,8 миллиарда рублей – самый высокий среди регионов Центральной России, кроме Москвы и Подмосковья. Несмотря на упадок промышленности, в Белгородской области смогли сохраниться множество сельскохозяйственных предприятий и пищевых производств.

По среднедушевому доходу в конце 1990-х регион хоть и не мог похвастаться выдающимися показателями, но все же опережал другие области Центральной России. 1190 рублей в месяц на Белгородчине против 975 рублей во Владимирской области, 910 – в Брянской и 740 – в Ивановской.

Благоприятные условия жизни притягивали сюда население соседних регионов. По данным Госкомстата, в 1999 году миграционный прирост в регионе составил 113 на тысячу человек – самый высокий показатель России тех лет.

Уральский феномен

В целом Урал в 1990-е был весьма благополучным регионом. Так, Свердловская область в 1999 году имела неплохой бюджет (14,7 миллиарда), среднедушевой доход (1460 руб.) и размер пенсий (534 руб.).

В то же время существовал так называемый Уральский феномен – Тюменская область, Ханты-Мансийский (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономные (ЯНАО) округа. Центры нефтяной и газовой добычи обладали колоссальными бюджетами: 70 миллиардов рублей на троих, подчеркивали в Госкомстате.

Гораздо выше среднероссийских был уровень пенсий: 615 рублей в месяц в Тюменской области, 734 рубля в ХМАО и 747 рублей в ЯНАО. То же и с зарплатами: 3264, 4245 и 5163 в месяц соответственно.