Что случилось с первым и единственным космонавтом Афганистана

Афганистан нельзя назвать космической державой. Тем удивительнее судьба Абдула Ахада Моманда, достойная крепкого голливудского байопика. Подробности — в статье «Рамблера».

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Абдул Ахад Моманд родился 1 января 1959 года в поселке Сарда провинции Газни. Он окончил Кабульский политехнический институт, был призван в армию в 1978 году. Так он оказался в Советском Союзе, обучался в Краснодарском и Киевском военно-авиационных училищах. Уже в статусе профессионального летчика вернулся в родную страну и продолжил службу в афганских ВВС, где быстро поднялся по служебной лестнице от простого пилота до главного штурмана. Уже в этом смысле его судьба отличалась от судеб тысячи соотечественников в стране, которая всегда маневрировала между средневековьем и вечностью. Но его главный полет был впереди.

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В 1984 году Моманд вернулся в СССР, который в это время уже ввел «ограниченный контингент советский войск» на территорию его родной страны, которая в свое время оказалась не по зубам Британской империи. А Абдул Ахад Моманд поступил в Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина, которую и окончил три года спустя. Тогда же он принял участие в отборе кандидатов для первого совместного советско-афганского космического полета в рамках проекта «Интеркосмос».

Война еще шла, но было ясно, что вывод войск не за горами. Совместный полет должен был стать демонстрацией того, что получал Афганистан от дружбы с Советским Союзом, проявлением доброй воли СССР. Полет подготавливали в спешке, чтобы успеть до того момента, как советские солдаты покинут неприветливую азиатскую страну.

Абдул Ахад Моманд стал одним из восьми основных претендентов, потом дублером основного кандидата. Его главным соперником был Мухаммед Дауран, чей послужной список был не меньше, чем у Моманда. К тому же он был выше по званию — полковником, а не капитаном как Абдул Ахад. Но неожиданно они поменялись местами. Даурана как будто бы подвел приступ аппендицита. Впрочем, была и другая версия, политическая. А точнее национальный вопрос, который по сей день разрывает Афганистан на части. Дауран был таджиком, а Моманд — пуштуном, представителем титульной нации.

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Так 29-летний Абдул Ахад Моманд стал членом экипажа корабля «Союз ТМ-6» , четвертым мусульманином на орбите и первым космонавтом Афганистана. На станцию «Мир» взял с собой флаг страны и две книги Корана. Во время полета сделал множество фотографий родной страны. Позже на их основе выпустят первый афганский картографический атлас. Моманд участвовал в астрофизических, медицинских и биологических экспериментах, угостил команду афганским чаем и поговорил с президентом Мохаммедом Наджибуллой.

Он тогда сказал, что с высоты Афганистан кажется мирной страной и призвал соотечественников перестать убивать друг друга. Жаль, его призыв не был услышан. В ответ президент организовал космонавту видеосвязь с его матерью, которую для этого вызвали в кабинет президента главы государства.

А на обратном пути произошла внештатная ситуация. Он возвращался на землю с Владимиром Ляховым на корабле «Союз ТМ-5». После расстыковки со станцией возникли проблемы с датчиками ориентации. Космонавты на сутки остались в тесной капсуле без бытового отсека, где хранилась еда, вода и туалет. Но Моманд сумел предотвратить преждевременное автоматическое отделение агрегатного отсека корабля, без которого посадка была бы вообще невозможна. Вторая попытка приземления оказалась удачной, аппарат сел в районе Джезказгана. 7 сентября 1988 года Моманду присвоили звание Героя Советского Союза.

Вывод советских войск не улучшил ситуацию в самом Афганистане. У правительства Наджибуллы не было шансов в борьбе против моджахедов, которые быстро разделили страну на этнические зоны пуштунов, таджиков и узбеков. В 1996 году моджахеды взяли Кабул и захватили здание миссии ООН. Бывшего президента и его брата пытали, а потом убили.

Абдул Ахад Моманд в это время находился в Индии, расследовал дело о коррупции среди персонала афганской авиакомпании «Ariana Afghan Airlines». Узнав о перевороте, он понял, что ему нельзя возвращаться. А вот его дублер Мухаммед Дауран примкнул к Ахмаду Шаху Масуду, полевому командиру, возглавившему таджиков, а потом воевал в рядах Северного альянса против «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

Моманд решил переехать в Россию, однако Герою Советского Союза было отказано в визе — в России наступили другие времена. Он попытался восстановить свой диплом Академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, которую также успел окончить, но получил отказ в посольстве.