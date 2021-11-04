Сколько весил Олимпийский Мишка и куда он пропал

Подготовка к Олимпиаде-80 шла в СССР два года. А конкурс на создание образа символа мероприятия был объявлен еще годом ранее. Из десятков тысяч вариантов в итоге предпочтение было отдано эскизу детского иллюстратора Виктора Алексанровича Чижикова. Его медвежонок Миша и стал в итоге главным символом Олимпиады, проходившей в Москве в 1980 году. О том, как создавали Мишку и куда он потом пропал, читайте в материале “Рамблера”.

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Улетающий в небо на связке шаров Мишка на церемонии закрытия Олимпиады остался в памяти людей на годы. Трогательный момент прощания вызвал массу эмоций. Плакали, кажется все: мужчины и женщины на трибунах, зрители перед телевизионными экранами, спортсмены, персонал... А Мишка в то время, пока зрители утирали слезы, взмыл вверх и исчез в облаках. Куда же он в итоге улетел и как вообще сумели поднять его в воздух?

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Созданием восьмиметрового медвежонка занималась целая группа сотрудников НИИ резиновых изделий. Им следовало воплотить в жизнь весьма сложный запрос создателей Олимпиады: Мишка должен был попрощаться со зрителями и покинуть стадион, взмыв в небо.

Главный символ Олимпиады изготовили из прорезиненного хлопка, который использовался для создания надувных спасательных плотов. Согласно расчетам, вес медвежонка должен был составлять 40 килограммов: тогда, наполненный гелием, он легко бы поднялся в воздух. Но в результате оказалось, что изготовить Мишку легче 70 килограммов никак не выйдет. Но такой вес не позволил бы фигуре улететь. Тогда-то и придумали задействовать воздушные шары, которые тоже наполнили гелием.

Кстати, главный символ Олимпиады был изготовлен в трех экземплярах. Как говорится, на всякий случай.

Стоит отметить, что устроители Олимпиады весьма сильно рисковали, задумав такой необычный ход с полетом Мишки. Ведь успех проекта зависел от множества факторов, в числе которых была и погода. Кроме того, все могло закончиться весьма плачевно, если бы Мишка случайно задел зажженный факел. К счастью, все сложилось идеально и медвежонок благополучно покинул стадион, помахав на прощание лапой и заставив зрителей рыдать от нахлынувших эмоций.

Разумеется, просто запустить Мишку в небо и забыть о нем, было нельзя. Был придуман ход, благодаря которому фигура медвежонка примерно через час должна была благополучно опуститься на землю. Все просто: у Миши был специальный клапан, который перед запуском аккуратно открыли. Медвежонок летел, гелий из него потихоньку выходил наружу. Все это время полет символа Олимпиады отслеживался сотрудниками ГАИ, которые специально были выделены для этого мероприятия.

Во время приземления фигура Мишки была повреждена. Поэтому после окончания Олимпиады в одном из павильонов ВДНХ был выставлен “дублер” медвежонка. До наших дней ни одна из изготовленных для Олимпиады фигур Мишки не сохранилась, поскольку материал, из которого они были изготовлены, не предполагал длительного хранения.

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