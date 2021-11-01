Зачем на кухнях делали окно в санузел

Современные архитекторы называют несколько причин, почему СНиПы СССР предусматривали в планировке «сталинок» и «хрущевок» окна в санузлах. Но в основном это делалось из-за соображений безопасности – как санитарной, так и противоударной (в случае взрыва газа).

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По мнению члена Союза архитекторов России Ю. В. Алексеева, «окна в мир» из санузлов в кухни в советских квартирах делали отчасти для расширения пространства: ванная, чаще всего совмещенная с туалетом, и кухня в «сталинках» и «хрущевках» были небольшими по площади, и оконные проемы между ними хоть как-то этот метраж визуально увеличивали. В случаях перебоев с электроэнергией туалетное окно не позволяло жильцу оказаться в кромешной тьме. Кроме того, данные проемы, которые делались даже в изолированных санузлах, как считали советские архитекторы, имели определенную коммуникативную функцию, не позволяя человеку ощущать себя в замкнутом пространстве.

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Юрий Владимирович считает, что подобный, «бюджетный», вариант решения ряда проблем советских малогабаритных квартир себя не оправдал – с точки зрения планировки пространства одних окон из санузлов недостаточно

Это еще одна причина для оборудования подобных окон во внутриквартирном пространстве советскими проектировщиками, названная, в частности, архитектором Русланом Кирничанским. Кирничанский считает ее одиозной: перегородки между санузлом и кухней выложены толщиной в полкирпича, и взрыв бытового газа просто разнесет их. А если учесть, что советские строители зачастую имели привычку экономить на цементе в растворе, то надежность подобных стен при воздействии на них ударной волны и вовсе ставится под сомнение.

Кирничанский приводит более логичную, на его взгляд, причину обустройства туалетных «амбразур» в «сталинках» и «хрущевках» – архитектор полагает, что подобные окна делали все же из-за стремления обеспечить санитарные нормы безопасности, для большей освещенности санузлов, поскольку общеизвестно, что солнечный свет способствует обеззараживанию воздуха и уничтожению бактерий.

Считается, что данная планировка квартир, возводимых в 50-х – 60-х годах ХХ века, должна была помочь в борьбе с туберкулезом, довольно распространенным тогда заболеванием (солнечный свет не позволяет размножаться во влажной среде туберкулезной палочке).

По мнению Кирничанского, не случайно эти окна делались глухими, не открывающимися, – для них существовала только одна функция – давать дополнительное освещение, с вентиляцией жилых помещений должны были справляться вытяжки, также предусмотренные планировкой квартир.