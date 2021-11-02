Названо слово года на русском языке

Словом года на русском языке стало "спутник". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный институт русского языка имени Пушкина.

Именно слово "спутник" стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. На втором и третьем месте оказались слова "Афганистан" и "Северный поток".

В качестве источников исследования аналитики использовали тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.

"По результатам анализа на первое место вышло слово "cпутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", — заявил Михаил Осадчий, научный руководитель проекта "Слово года".

Четвертое место заняло слово "перепись", а пятое — "импичмент". Гораздо чаще начали встречаться слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер".