Зачем мужчины-чукчи становились «добрыми хозяйками»

По «наущению духов» чукчи могли «превратиться» из мужчины в женщину. Они переодевались в женскую одежду и осваивали женское поведение. Нетрадиционные отношения, по сведениям знаменитого исследователя Чукотки В. Г. Богораза, налаживались среди чукчей тоже без особых проблем и «освящались» «пожеланиями духов».

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Причем чукча подчас может носить женское одеяние и иметь при этом полноценную семью, с женой и детьми. Крайняя степень превращения – это когда вместе со сменой внешних атрибутов полностью изменяется поведение и стиль жизни чукчи-«перерожденца».

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Отечественные и зарубежные исследователи Чукотки оставили многочисленные свидетельства ритуальных половых «перерождений» чукчей. Как пишет автор известного труда «Превращение пола» российский и советский этнолог и этнограф А. Н. Максимов, первое письменное упоминание о «нестандартных» взаимоотношениях «чукоч» есть в обращении в камер-коллегию (подобие министерства; коллегии были созданы при Петре I) иркутского губернатора генерал-поручика Адама Бриля.

Адам Иванович в 1770 году среди прочих сведений докладывал о том, что «чукочи» «мужеска пола» посредством «волшебства» становятся женщинами и сожительствуют с мужчинами, выходя друг за друга замуж.

Чуть позже, во второй половине 80-х годов XVIII века, проявления нетрадиционной ориентации у чукчей наблюдал немецкий путешественник и этнограф Карл Генрих Мерк. Мерк довольно осторожно описывает процедуру превращения у чукчей мужчины в женщину, делая акцент на проявлении шаманизма – по верованиям чукчей, якобы по повелению дьявола (как вариант – духов) отдельные шаманы начинают вести себя как женщины – меняют одежду, заплетают волосы в прическу, надевают женские украшения. Затем живут с мужчинами «как добрые хозяйки». Чаще всего, по наблюдениям Мерка, подобное происходило у оседлых чукчей.

Затем об этом явлении среди чукчей сообщил известный российский мореплаватель и полярный исследователь Фердинанд Врангель, в 20-х годах XIX века посетивший Чукотку. Фердинанд Петрович не скрывал своего изумления от увиденного.

Мореплаватель писал, что вполне «нормальные» с виду молодые чукчи-мужчины одеваются и украшают себя по-женски, кокетничают с представителями своего же пола. Русские с отвращением смотрели на все это, но, как пишет Врангель, они остались непонятыми чукчами – для них подобные отношения были в порядке вещей.

В это же время схожие впечатления от подобного костюмированного представления по смене пола у чукчей получил другой российский путешественник, изучавший Чукотский полуостров – Федор Петрович Литке. Он писал, что чукчи, по их же собственным утверждениям, начинают сожительствовать с представителями своего же пола «по дьявольскому наущению».