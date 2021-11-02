Почему шефа внешней разведки СССР оставили без пенсии

Павел Фитин находился на посту руководителя внешней разведки Советского Союза в течение 7 лет. Особенно значимую роль молодой начальник сыграл в годы Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на заслуги Фитина перед страной, в 1953 году его из органов уволили.

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Юность и молодость Павла были неразрывно связаны с сельским хозяйством. Он закончил Сельхоз академию имени Тимирязева и работал редактором в издательстве «Сельхозгиз». И, наверное, Фитин так и остался бы в этой области, если бы не репрессии.

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Дело в том, что в конце 1930-х годов массовые репрессии приняли невиданные масштабы. Осужденных было с лихвой, а вот административных кадров катастрофически не хватало. Тем более что власти убирали не только рядовых граждан, но и чекистов. Фитина вместе со многими другими советскими специалистами отправили в школу НКВД на ускоренные курсы.

Удивительно, но всего через год после окончания школы НКВД Павла Фитина назначают на должность руководителя внешней разведки СССР. На тот момент ему едва исполнилось 32 года. Конечно, тогда молодой начальник еще не знал, что он будет занимать эту высокую должность в течение самых тяжелых для страны лет – в Великую Отечественную войну.

Однако, несмотря на трудности, благодаря организаторским и интеллектуальным способностям молодого руководителя, внешняя разведка Советского Союза достигнет своего расцвета именно в этот период. Незадолго до войны и в годы военных действий под руководством Павла Фитина командование нашей страны узнавало о планах противника. Так, например, были получены сведения о предстоящем наступлении немцев, а впоследствии о планах фашистов на Курской дуге, о ведении сепаратных переговоров американского дипломата Аллена Даллеса с нацистами и многое другое. Однако Лаврентий Берия уже точил зуб на талантливого руководителя.

Во время войны Берия ничего не смог сделать с Фитиным: уж слишком явными оказались заслуги Павла Михайловича перед Отечеством. Зато после победы Берия сразу начинает процесс уничтожения руководителя внешней разведки. В 1946 году Фитина отправляют в Германию, а затем постепенно понижают в должностях.

В конце концов в 1953 году он становится начальником управления УМВД по Свердловской области. В ноябре того же года его просто увольняют из органов госбезопасности с некрасивой формулировкой: в связи «со служебным несоответствием». Ему даже не назначили пенсию.

Примечательно, что к этому времени сам Лаврентий Берия, который так жаждал отставки Фитина, уже находился под арестом, а потом и расстрелян.