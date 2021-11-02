Каготы — таинственное племя неприкасаемых из Западной Европы

В Азии кастовая система существует не одно тысячелетие. Известно, что в Индии, Афганистане, Пакистане, Китае и даже Японии были свои неприкасаемые. А кое-где они есть до сих пор. Везде гонимые, полностью бесправные и не имеющие ни единого шанса покинуть свою социальную группу парии, казалось, могли существовать только на Востоке. Но оказывается, в средневековой Европе тоже была своя каста отверженных — каготы.

Как появились на западе Франции и в Пиренеях каготы не знает никто. Более того, нет даже точного объяснения, как появилось это слово. Впервые они упоминаются в письменных источниках 11 века. Уже тогда это были неприкасаемые и живущие отдельной общиной люди.

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Деревня в Пиренеях

Одни старинные книги описывают каготов как низкорослых и коренастых людей, с вьющимися темными волосами. В других, наоборот — как голубоглазых и светловолосых здоровяков. Но почти все источники сходятся в одном — у каготов были круглые, лишенные мочки уши.

Что было нельзя каготам

Жили каготы отдельно от всех, обычно за пределами деревень и городов. Часто это были болота, косогоры, овраги и другие малопривлекательные для проживания и земледелия места. Каготы были лишены многих прав и свобод — им запрещались элементарные вещи, доступные любому жителю Франции.

Каготы не могли жениться и выходить замуж за кого-то, не входящего в их общину. Еще им нельзя было есть, мыться и даже дружить с обычными людьми. Неприкасаемые не имели права использовать поручни и перила лестниц и площадок. Им нельзя было прикасаться к ограждениям и парапетам мостов. Хоронили их на отдельном кладбище, вдали от храмов и часовен.

Чем отличались от других

По улицам этих людей обязывали ходить с особыми трещотками, оповещавшими всех о приближении отверженного. Точно так бродили по дорогам средневековой Европы прокаженные, с которыми, кстати, каготов постоянно отождествляли. Считалось, что, прикоснувшись к представителю этой касты, можно заразиться лепрой или даже чумой.

Еще каготов обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах: в похищении детей, колдовстве, предательстве и даже каннибализме. Археологи специально изучили останки из каготских могил, чтобы определить, что было не так с этими людьми. Но исследователи не обнаружили ровным счетом ничего странного. Прокаженные и чумные среди каготов встречались не чаще, чем среди других слоев населения. Да и каких-то странных характерных отклонений в строении тел они не имели.

Но на деле каготы были похожи на обычных деревенских и городских жителей. Это доказывает то, что их заставляли нашивать на одежду отличительный знак в виде красной птичьей лапки. Еще одним признаком отверженного была обувь. Даже самые бедные изгои были обязаны обеспечить себя обувью и везде ходить только в ней. Босыми каготов никогда не видели. От того в народе ходили байки, что вместо ступней у них перепончатые когтистые лапы. Чем зарабатывали на жизнь

Чем зарабатывали на жизнь

Выбор ремесел, которыми могли заниматься европейские парии, был тоже ограничен. Каготы имели права выбирать только профессии, связанные с обработкой дерева или смертью. Они были лесорубами, строителями, гробовщиками, могильщиками и палачами. Очень много среди представителей этого племени было плотников. В старину если в учетной книге напротив имени стояло «плотник», то почти наверняка это был кагот.

Несмотря на предвзятое отношение, каготам доверяли строить деревянные храмы. Со временем они достигли в этом мастерстве больших высот. А вот посещать церкви им приходилось с ограничениями. В задней части храма делалась особая, очень низкая дверь, над которой была надпись «кагот».

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Церковь в Пиренеях

Во время службы изгои сидели отдельно от прочих верующих, за перегородкой. А причастие священник подавал им на ложке, привязанной к длинной палке. У каготов была даже своя кропильница со святой водой. И если один из отверженных смел опустить руку в общую кропильницу, в наказание ему могли отсечь кисть.

Каготы в литературе и… архитектуре

К 15 столетию каготы стали общепризнанными виртуозами работы с деревом и превратились в гильдию плотников. Они уже не только строили храмы, но и делали мебель, повозки, сельскохозяйственный инвентарь, а еще изготавливали бочки для вин и кадки для воды. Каготы оставили свой след в средневековой литературе.

Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» упоминает, что на одной из стен Телемского аббатства была надпись, запрещающая входить на его территорию «лицемерам, фанатикам и каготам». Официально все ограничения по отношению к этой группе людей были отменены во время Великой Французской революции, но на самом деле неприкасаемых продолжали притеснять и дальше.

Во время революции многие каготы, воспользовавшись беспорядками, бросились в архивы. Там они принялись уничтожать записи о своем происхождении, чтобы вырваться из касты отверженных. Многим это помогло и бывшим изгоям удалось ассимилироваться в среде обычных французов и начать жить как все. Но история европейских парий на этом не закончилась.

В 1847 году французский писатель и историк Франциск Мишель, готовя к выходу свою книгу «История проклятых рас», сделал неожиданное открытие. Оказалось, что более 10 тыс. каготов продолжали жить по старинке, презираемые всеми, в деревнях Гаскони и Наварры. Церковь в Пиренеях Отголоски нетерпимости к этим людям можно найти и сейчас. В современном французском языке слово «кагот» считается бранным. А более 60 храмов в Пиренеях имеют отдельные входы с дискриминационной надписью «Cagot». Конечно, через них уже никого не заставляют ходить на службу, но и упразднить эту позорную памятку не спешат.

Этимология названия кагот

В начале нашего рассказа мы уже упоминали, что происхождение этого народа и его названия до сих пор покрыто мраком. Есть несколько версий, которые пока ничем не подтверждены. Кто-то из ученых утверждает, что кагот — производное от canis gothus — «готская собака», а сами эти люди были потомками вестготов.

Другие утверждают, что их название происходит от окситанского ругательства cago -«дерьмо» или испанского слова cafo — «прокаженный».

Есть и версия, что каготы были потомками мавританских воинов, которые остались во Франции и Испании после вторжения мусульман в 8 веке. Существуют и совершенно нелепые, фантастические версии, не имеющие ничего общего с реальностью.

Гордые каготы

Наиболее свежая теория появилась буквально пару лет назад. Английский писатель Грэм Робб в книге «Открытие Франции» предположил, что каготы некогда были гильдией средневековых столяров, достигших в своем деле вершин мастерства. Отношение же к ним как к неприкасаемым постепенно возникло из-за банальной зависти и интриг менее успешных конкурентов.

Мари-Пьер Мане-Боузак