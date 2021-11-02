Россиянин заплатил 200 рублей и стал миллионером

Мужчина из Башкирии купил лотерейный билет за 200 рублей и стал миллионером. Об этом сообщает "Башинформ" со ссылкой на пресс-службу гослотереи.

Сообщается, что житель Уфы купил лотерейный билет еще в октябре. Общий выигрыш билета составил 1 752 974 рубля. Личность победителя не раскрывается, пока сам он тоже не объявился.

Люди регулярно испытывают свою удачу в лотереях. Часто их истории со случайно купленными или подаренными билетами становятся поводом для обсуждения в социальных сетях. Такая традиция есть и в других странах. Например в Мадриде один ларек с билетами пользуется особой популярностью. Жители города и туристы готовы провести день около магазинчика, чтобы купить билет и поучаствовать в лотерее. "Рамблер" рассказывал, почему именно там собираются огромные очереди.