Как и зачем художник Морзе стал автором знаменитого кода

Знаменитая азбука Морзе известна во всем мире, но мало кто знает, что ее автор вовсе не собирался становиться изобретателем, а начинал свою карьеру как художник и скульптор, ставший, кстати, потом весьма известным. Что заставило Сэмюэля Морзе оставить живопись и заняться разработкой универсального кода, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Samuel Finley Breese Morse Samuel Finley Breese Morse

Сэмюэл Морзе родился в 1791 году в весьма состоятельной семье священника. С детства мальчик был любознательным, имел живой ум и после школы поступил в Йельский колледж. Правда, Сэм был довольно равнодушен к наукам, его страстью оказалось рисование.

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Во время учебы в колледже Морзе познакомился с художником Вашингтоном Олсоном и стал его учеником. Родители уступили желанию сына и он продолжил свое образование, теперь уже в деле живописи, в Лондоне. В возрасте 20 лет Морзе становится студентом Королевской академии художеств, а уже через год создает свою единственную скульптуру “Умирающий Геракл”. Позже этот же скульптурный образ он использует в одноименной картине, которая будет иметь большой успех, а Сэмюэл получит за нее золотую медаль.

Морзе признали в академических кругах и он уверился в мысли, что в свое время сделал правильный выбор в пользу живописи. И даже не предполагал, что в итоге от написания картин откажется и его “звание” художника потеснит амплуа известного всему миру изобретателя.

Полностью перевернуло его жизнь печальное событие. В феврале 1925 года Сэмюэл получил письмо от отца, в котором тот сообщал сыну, что его супруга находится при смерти. Морзе немедленно выехал из Вашингтона, где у него были дела, в Нью-Хейвен, где жили его жена и дети. Но, увы, не успел не только попрощаться с женой, но опоздал и на ее похороны. Событие настолько потрясло Морзе, что он решил заняться созданием системы, с помощью которой можно было бы быстро передавать сообщения на дальние расстояния. На создание универсального кода ушло довольно много времени.

Параллельно Сэмюэл продолжал заниматься живописью. В том же 1825 году основал в Нью-Йорке Национальную академию дизайна, а затем отправился в путешествие по Европе для изучения устройства рисовальных школ. Но и о своей цели создать устройство быстрой передачи информации не забывал.

Когда в 1836 году ему показали описание модели телеграфа Вильгельма Вебера, Морзе оставил живопись и всецело отдал себя изобретательству. Несмотря на то, что у Сэмюэла не было технического образования, это ничуть ему не помешало. Первая схема будущего телеграфа Морзе представляла собой рычаг с карандашом на конце. При поступлении тока карандаш опускался и оставлял на бумаге линию, когда же ток отключали, на листе получался пробел.

В одиночку у Морзе вряд ли получилось бы воплотить свою идею в жизнь. Но ему повезло: промышленник Стив Вейл дал ему деньги на опыты, разработки и аренду помещения для работы.

Не сразу удалось создать идеальную телеграфную линию: оказалось, что на больших расстояниях сигнал слишком слаб. Внеся некоторые доработки, через некоторое время Морзе усовершенствовал свое изобретение. И, наконец, 24 мая 1844 года был послан первый сигнал на расстояние 1700 футов с текстом “Чудны дела твои, Господи!”.