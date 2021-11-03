За что в Праге выбрасывали из окон судей и политиков

«Пражские дефенестрации» — события в чешской истории, когда высокопоставленных чиновников и дворян выкидывали из окна.

Фото: Václav Brozik "The defenestration" Václav Brozik "The defenestration"

Слово defenestratio вольно переводится с латыни как «извлечение из окна». Официально дефенестрации случались дважды: в обоих случаях шла борьба за суверенитет земель и свободу вероисповедания.

Видео дня

Первая Пражская дефенестрация

События 1419 года во многом спровоцированы учением религиозного реформатора Яна Гуса. Чешский проповедник считал, что главой церкви является не ведущий аморальный образ жизни Папа, а Иисус Христос. Гус также протестовал против слепого следования церковным уставам и платы за услуги таинства.

В 1415 году Яна Гуса сожгли на костре вместе с его трудами и бумагами. Когда известие о смерти дошло до его последователей, в Праге вспыхнули волнения, направленные против духовенства. В городах и деревнях убийство национального героя воспринимали как позор стране и преступление.

Убийство Гуса стало кульминацией давнего недовольства среди граждан: в Чехии было и без того достаточно социального неравенства. Вооруженный конфликт был неизбежен.

30 июля 1419 года к ратуше Нового Города на Карлову площадь отправились последователи Яна Гуса — гуситы. Процессия шла с утренней мессы в костеле Девы Марии Снежной. Возглавлял шествие священник Ян Желивский.

Гуситы несли с собой Святые дары — Тело и Кровь Христа, хлеб и вино, с помощью которых проводят причастие. Когда процессия шла вдоль здания, в дары попал камень — вероятно, кинутый из ратуши.

Разъяренные таким неуважением гуситы ворвались в Новую ратушу. Толпа выбросила из окон судью, бургомистра и тринадцать членов городского совета. На площади жертв добивали гуситы и прохожие.

Первая дефенестрация стала поворотным моментом и началом гуситских войн, которые продлились до 1436 года.

Вторая Пражская дефенестрация

Вторая дефенестрация Праги 1618 г. стало спусковым крючком для начала Тридцатилетней войны. В 1617 году власти приказали прекратить строительство протестантских часовен на земле, которая — по словам католиков — принадлежала католикам. Протестанты считали, что земля принадлежит королю, а потому ей можно распоряжаться как вздумается, лишь бы честно.

Представители дворян-протестантов во главе с Вилемом из Лобковиц и графом Йиндржихом Турном действовали решительно. Аристократия ворвалась в Старый королевский дворец в Пражском граде и выбросила из окна имперских наместников и их писца. Те, согласно легенде, приземлились на большую кучу навоза.

Писец Филипп Фабрициус, испугавшись за свою жизнь, бежал в Вену. Там его возвели в дворяне, прибавив к фамилии приставку «von hohenfall» (высокое падение).

Третья дефенестрация