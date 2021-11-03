Судьба советской разведчицы Музы Малиновской

О советском разведчике Науме Эйтингоне до сих пор ходят легенды. Однако не менее легендарной личностью была и его жена Муза Малиновская. Впрочем, судьбу Малиновской трудно назвать легкой. После ареста Эйтингона она осталась с детьми абсолютно одна. Не суждено было Музе Григорьевне и дождаться реабилитации супруга.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Согласно мемуарам самой Музы Малиновской (в девичестве Вихиревой) «На предельной высоте», встречей с легендарным разведчиком Наумом Эйтингоном она обязана Великой Отечественной войне. Дело в том, что уже в июне 1941 года была создана Особая Группа НКВД, основными видами деятельности которой являлись разведывательная и диверсионная миссии в тылу врага. В ряды этой группы вступили около 800 человек, причем как из числа профессиональных спортсменов, так и из числа студентов физкультурных вузов. Как вспоминал разведчик Павел Судоплатов, Наум Эйтингон был назначен заместителем начальника штаба НКВД по борьбе с парашютными десантами противника.

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Именно в парашютно-десантной бригаде и оказалась Муза Малиновская. Конечно, это не было случайностью. Дело в том, что Малиновская была профессиональной парашютисткой: она не только совершила больше сотни прыжков, но и установила рекорд, прыгнув на парашюте с высоты в 7035 метров, причем без кислородных приборов. Понятно, что такая бесстрашная девушка просто не могла не увлечь Эйтингона. В том же 1941 году Муза Малиновская вышла замуж за Наума Эйтингона.

Во время совместного задания Муза Малиновская и Наум Эйтингон тоже выступали в качестве супругов. Однако имена разведчикам все-таки изменили. Консул СССР Леонид Наумов и его жена Людмила отправились в Турцию для того, чтобы устранить германского посла в Анкаре Франца фон Папена, которого Сталин считал своим личным врагом. Однако Малиновскую и Эйтингона ждала неудача. Покушение на Папена провалилось. Сталин и Берия были очень недовольны этим фактом, однако Судоплатову удалось отстоять своего зама и его жену.

Муза Малиновская уехала из Турции в апреле 1942 года, в августе за ней последовал и Наум Эйтингон. Таким образом снова влюбленные встретились только спустя почти полгода. Но чувства, по-видимому, не угасли, так как в октябре Малиновская родила сына, которого родители назвали именем того самого «консула Наумова» – Леонидом. К тому моменту Муза Григорьевна уже была уволена в связи с реорганизацией воинской части. А после войны, в 1947 году, на свет появилась их общая дочь – Муза-младшая.

Через 4 года счастливая семейная жизнь закончилась. В самый разгар антисемитской кампании, Наум Эйтингон был арестован. После того, как Сталин умер, Берия распорядился отпустить Эйтингона. Однако едва разведчик оказался на свободе, его снова взяли под стражу. В 1957 году Эйтингон был приговорен к 12 годам лишения свободы, как «пособник Берии». Вместе с ним срок отбывал и Судоплатов. В связи с тем, что Муза Малиновская тоже работала с Судоплатовым, она опасалась, что однажды придут и за ней. Но главное — Малиновская боялась за детей: она была уверена в том, что Леонида и Музу отдадут в разные интернаты, и они никогда не найдут друг друга.