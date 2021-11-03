Судьба советской разведчицы Музы Малиновской

О советском разведчике Науме Эйтингоне до сих пор ходят легенды. Однако не менее легендарной личностью была и его жена Муза Малиновская. Впрочем, судьбу Малиновской трудно назвать легкой. После ареста Эйтингона она осталась с детьми абсолютно одна. Не суждено было Музе Григорьевне и дождаться реабилитации супруга.
Согласно мемуарам самой Музы Малиновской (в девичестве Вихиревой) «На предельной высоте», встречей с легендарным разведчиком Наумом Эйтингоном она обязана Великой Отечественной войне. Дело в том, что уже в июне 1941 года была создана Особая Группа НКВД, основными видами деятельности которой являлись разведывательная и диверсионная миссии в тылу врага. В ряды этой группы вступили около 800 человек, причем как из числа профессиональных спортсменов, так и из числа студентов физкультурных вузов. Как вспоминал разведчик Павел Судоплатов, Наум Эйтингон был назначен заместителем начальника штаба НКВД по борьбе с парашютными десантами противника.
Именно в парашютно-десантной бригаде и оказалась Муза Малиновская. Конечно, это не было случайностью. Дело в том, что Малиновская была профессиональной парашютисткой: она не только совершила больше сотни прыжков, но и установила рекорд, прыгнув на парашюте с высоты в 7035 метров, причем без кислородных приборов. Понятно, что такая бесстрашная девушка просто не могла не увлечь Эйтингона. В том же 1941 году Муза Малиновская вышла замуж за Наума Эйтингона.
Во время совместного задания Муза Малиновская и Наум Эйтингон тоже выступали в качестве супругов. Однако имена разведчикам все-таки изменили. Консул СССР Леонид Наумов и его жена Людмила отправились в Турцию для того, чтобы устранить германского посла в Анкаре Франца фон Папена, которого Сталин считал своим личным врагом. Однако Малиновскую и Эйтингона ждала неудача. Покушение на Папена провалилось. Сталин и Берия были очень недовольны этим фактом, однако Судоплатову удалось отстоять своего зама и его жену.
Муза Малиновская уехала из Турции в апреле 1942 года, в августе за ней последовал и Наум Эйтингон. Таким образом снова влюбленные встретились только спустя почти полгода. Но чувства, по-видимому, не угасли, так как в октябре Малиновская родила сына, которого родители назвали именем того самого «консула Наумова» – Леонидом. К тому моменту Муза Григорьевна уже была уволена в связи с реорганизацией воинской части. А после войны, в 1947 году, на свет появилась их общая дочь – Муза-младшая.
Через 4 года счастливая семейная жизнь закончилась. В самый разгар антисемитской кампании, Наум Эйтингон был арестован. После того, как Сталин умер, Берия распорядился отпустить Эйтингона. Однако едва разведчик оказался на свободе, его снова взяли под стражу. В 1957 году Эйтингон был приговорен к 12 годам лишения свободы, как «пособник Берии». Вместе с ним срок отбывал и Судоплатов. В связи с тем, что Муза Малиновская тоже работала с Судоплатовым, она опасалась, что однажды придут и за ней. Но главное — Малиновская боялась за детей: она была уверена в том, что Леонида и Музу отдадут в разные интернаты, и они никогда не найдут друг друга.
Несмотря на то, что все обошлось, последующую жизнь Музы Малиновской трудно назвать легкой. Долгое время некогда известная на всю страну парашютистка не могла устроиться хоть на мало-мальски приличную работу. С большим трудом Малиновской удалось определиться в почтовое отделение. Не дождалась она и реабилитиции мужа. Это произошло только в 1991 году. За 2 года до этого Муза Григорьевна скончалась.