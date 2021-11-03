Как работал теневой бизнес в 1950-е

Как удалось выяснить следственным органам, куйбышевский бутлегер 50-х годов Тенгиз Алабидзе за время руководства местным винзаводом успел заработать на поддельном спиртном сотни тысяч рублей. Значительную часть выручки он отправлял в Москву своему покровителю, заместителю начальника Главвина СССР Николаю Мирзоянцу.

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Офицер МУРа Федор Невзоров, занимавшийся вместе с сотрудниками ОБХСС расследованием масштабнейших махинаций с виноматериалом, рассказывал, как чиновник Николай Мирзоянц в начале 50-х годов сосредоточил в своих руках колоссальную власть – мог назначать руководителем любого винодельческого предприятия в СССР своих людей. Соответственно, получатели подобных прибыльных должностей заносили Мирзоянцу за такое расположение круглые суммы.

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Чаще всего солидными денежными средствами располагали выходцы из Грузии. Издание «КГБ-Информ», учрежденное Комитетом ветеранов Федеральной службы безопасности, госбезопасности и локальных войн, сообщало, что один из таких «денежных мешков» Тенгиз Алабидзе возглавлял тбилисский банно-прачечный комбинат, и под крышей одной из городских бань действовал публичный дом, который Алабидзе за определенную мзду «крышевал». «КГБ-Информ» пишет, что за назначение директором только что отстроенного куйбышевского винзавода Алабидзе заплатил Мирзоянцу 170 тысяч рублей.

Федор Невзоров в беседе с писателем и журналистом Владимиром Чачиным, автором книги «Солдаты порядка», поведал, какую схему разработал Алабидзе со своими помощниками на куйбышевском винзаводе «Самтрест». Виноматериал в бочках шел из Грузии. Сахара и спирта в концентрате было в несколько раз больше положенных норм. В итоге спиртное сильно разбавлялось и количество бутылок в полтора раза превышало планируемые объемы. Пришлось даже дополнительно открыть при винзаводе тароприемный пункт, потому что емкостей для розлива не хватало. Чтобы привлечь сдатчиков посуды, за каждую бутылку платили на пятак дороже, чем в других точках сбора. К Алабидзе начали везти авоськи с пустой стеклотарой со всего Куйбышева, люди простаивали длинные очереди, чтобы сдать посуду.

Сбыт готовой продукции у Алабидзе тоже был поставлен на широкую ногу: в столовых, ресторанах и магазинах, куда поступало спиртное, работали «прикормленные» руководителем винзавода люди, которые имели свой процент с выручки. Сотрудниками ОБХСС было выяснено: только за год завод Алабидзе выпустил порядка 35 тысяч бутылок неучтенного спиртного, каждая из которых недоливалась. Этикетки печатались на ворованном типографском станке. Ежемесячная прибыль от таких махинаций составляла десятки тысяч рублей.

Федору Невзорову начальство в начале 1950 года поручило присмотреться к нескольким гостям Москвы из других регионов СССР – уж больно странно они себя вели – тратили огромные суммы денег в ресторанах, долго жили в гостиницах. Информаторы ОБХСС докладывали, что эти приезжие имеют отношение к винодельческому производству.

Невзоров быстро установил связь этих дельцов с Мирзоянцем, начал распутывать клубок махинаций с виноматериалом, которые происходили не только в Куйбышеве, но и в Грузии, Молдавии и Узбекистане, откуда на заводы СССР поступало сырье для производства вина и другого спиртного. На куйбышевском заводе сотруднику МУРа один из грузчиков рассказал: виноматериал из Грузии горит как чистый спирт (при курении случайно уронил в стакан зажженную спичку). Проверили емкости – и действительно, концентрация спирта и сахара в них была запредельная, двойная.

... Организованная преступная группа, в которую входил Тенгиз Алабидзе, состояла из 16 человек, все они были арестованы. За самим директором винзавода милиционеры начали следить после его московского дебоша в ресторане, где тот, пьяный после очередного визита с денежным «траншем» для Мирзоянца, во время кутежа подрался с посетителями. Грузинский подельник Алабидзе, поставщик виноматериала, скрылся с деньгами еще до визита в его совхоз муровца Невзорова. А в самом совхозе инвентаризация выявила большую недостачу концентрата.