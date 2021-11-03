Волчье перемирие: как хищники остановили войну

Первая мировая война стала трагедией для нескольких поколений и реальным, а не календарным началом XX века. «Рамблер» вспомнил историю вынужденного перемирия, гораздо менее известного, чем рождественское.

Фото: Кадр из фильма «Счастливого Рождества» Кадр из фильма «Счастливого Рождества»

Первая мировая война потрясла современников своей ожесточенностью, невиданным размахом боевых действий и массовыми потерями у каждой воюющей страны. Выжившие еще долго не могли справиться с ужасными воспоминаниями, психическое состояние ветеранов было тяжелым. Чтобы хоть на мгновение вспомнить о нормальной жизни, на некоторых участках фронта солдаты заключали временное перемирие с противником ради краткой передышки — например, чтобы забрать раненных и павших товарищей.

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Во время знаменитого рождественского перемирия 1914 года британские (реже французские) и немецкие солдаты на нейтральной полосе обменялись сувенирами, продуктами и сигаретами, сыграли в футбол и вместе исполнили праздничные гимны. На восточном фронте также встречались подобные эпизоды, обычно по инициативе австрийской стороны. В районе Перемышля русские солдаты во время такого перемирия выменяли у австрийцев хлеб и мясо на шнапс и табак. Правда, уже в 1915 году таких случаев стало гораздо меньше — командование всех армий старалось жестко пресечь попытки братания, даже краткого.

Однако иногда воюющим сторонам приходилось объединяться не ради праздника, а для того, чтобы дать отпор третьей силе. Война взбудоражила не только людей, но и зверей.

На рубеже 1916-1917 годов огромные волчьи стаи в поисках добычи начали мигрировать из литовских лесов через линию фронта в Германию, невзирая на непрерывно работающую артиллерию. Русские сообщали, что волки вмешались в перестрелку русских и немецких полевых разведчиков и напали на раненных бойцов обеих сторон. Непримиримые противники прервали бой и начали вместе отстреливаться от хищников. В итоге на поле боя осталось полсотни зверей.