Волчье перемирие: как хищники остановили войну

Первая мировая война стала трагедией для нескольких поколений и реальным, а не календарным началом XX века. «Рамблер» вспомнил историю вынужденного перемирия, гораздо менее известного, чем рождественское.
Первая мировая война потрясла современников своей ожесточенностью, невиданным размахом боевых действий и массовыми потерями у каждой воюющей страны. Выжившие еще долго не могли справиться с ужасными воспоминаниями, психическое состояние ветеранов было тяжелым. Чтобы хоть на мгновение вспомнить о нормальной жизни, на некоторых участках фронта солдаты заключали временное перемирие с противником ради краткой передышки — например, чтобы забрать раненных и павших товарищей.
Во время знаменитого рождественского перемирия 1914 года британские (реже французские) и немецкие солдаты на нейтральной полосе обменялись сувенирами, продуктами и сигаретами, сыграли в футбол и вместе исполнили праздничные гимны. На восточном фронте также встречались подобные эпизоды, обычно по инициативе австрийской стороны. В районе Перемышля русские солдаты во время такого перемирия выменяли у австрийцев хлеб и мясо на шнапс и табак. Правда, уже в 1915 году таких случаев стало гораздо меньше — командование всех армий старалось жестко пресечь попытки братания, даже краткого.
Однако иногда воюющим сторонам приходилось объединяться не ради праздника, а для того, чтобы дать отпор третьей силе. Война взбудоражила не только людей, но и зверей.
На рубеже 1916-1917 годов огромные волчьи стаи в поисках добычи начали мигрировать из литовских лесов через линию фронта в Германию, невзирая на непрерывно работающую артиллерию. Русские сообщали, что волки вмешались в перестрелку русских и немецких полевых разведчиков и напали на раненных бойцов обеих сторон. Непримиримые противники прервали бой и начали вместе отстреливаться от хищников. В итоге на поле боя осталось полсотни зверей.
Когда количество таких эпизодов достигло критической отметки командование обеих армий заключило временное перемирие. Крупная американская газета New York Times посвятила этому событию отдельную статью. На линии Ковно — Вильно — Минск русские и немецкие солдаты плечом к плечу выступили против волчьих стай, которые настолько привыкли к войне, что их не пугали ни винтовки, ни гранаты, ни даже пулеметы. Во время совместной операции было уничтожено несколько сотен серых хищников. Как только первая опасность миновала, а уцелевшие звери разбрелись, немецкие и русские солдаты разошлись по своим окопам и возобновили взаимное убийство.