Какие привычки в интернете выдают в вас "динозавра"

Как понять, что с Сетью вы знакомы слишком давно? По некоторым простым привычкам, которые свойственны тем, кто застал эпоху модемных подключений. В материале «Рамблера» рассказываем, как понять, что вы «динозавр» в этом сетевом мире.
И не просто скачиваете, а закидываете их по одной, выбивая в поисковой строке "скачать бесплатно". Спешим вас разбудить: мир давно изменился, теперь на волне — различные стриминговые сервисы, которые позволяют иметь доступ в любое время буквально ко всей музыкальной библиотеке мира. И ничего скачивать не надо, необходим только интернет.
Правда, услышать его в настоящее время можно, только если специально включить где-то воспроизведение. Найти модемный интернет в 2021 году — задача не из простых, а вот пользователи Сети конца девяностых и начала нулевых прекрасно помнят этот звук подключения. И, вероятно, ни с чем его не спутают.
Ответ, конечно, простой: чтобы не расходовать трафик. Практически везде сейчас интернет безлимитный, а еще 20 лет назад каждое изображение на открывающемся сайте съедало бесценные ресурсы. Именно поэтому у многих пользователей тех лет была отключена автоматическая загрузка картинок.
Снова возвращаемся в эпоху технологий, в которой правят облачные хранилища. Безусловно, некогда хранение информации на флешках было одним из самых удобных способов. Но мир не стоит на месте и теперь вам просто не нужен внешний носитель для того, чтобы передавать данные.