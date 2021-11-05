Какие привычки в интернете выдают в вас "динозавра"

Как понять, что с Сетью вы знакомы слишком давно? По некоторым простым привычкам, которые свойственны тем, кто застал эпоху модемных подключений. В материале «Рамблера» рассказываем, как понять, что вы «динозавр» в этом сетевом мире.

Фото: Кадр из сериала "Кремниевая долина" Кадр из сериала "Кремниевая долина"

Вы скачиваете песни и храните их в папочке

И не просто скачиваете, а закидываете их по одной, выбивая в поисковой строке "скачать бесплатно". Спешим вас разбудить: мир давно изменился, теперь на волне — различные стриминговые сервисы, которые позволяют иметь доступ в любое время буквально ко всей музыкальной библиотеке мира. И ничего скачивать не надо, необходим только интернет.

Вы вздрагиваете, а затем ностальгически улыбаетесь при звуке модема

Правда, услышать его в настоящее время можно, только если специально включить где-то воспроизведение. Найти модемный интернет в 2021 году — задача не из простых, а вот пользователи Сети конца девяностых и начала нулевых прекрасно помнят этот звук подключения. И, вероятно, ни с чем его не спутают.

Вы хорошо знаете, зачем отключали загрузку картинок в браузере по умолчанию

Ответ, конечно, простой: чтобы не расходовать трафик. Практически везде сейчас интернет безлимитный, а еще 20 лет назад каждое изображение на открывающемся сайте съедало бесценные ресурсы. Именно поэтому у многих пользователей тех лет была отключена автоматическая загрузка картинок.

Вы все еще пользуетесь флешками