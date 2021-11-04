Почему в 1941 году СССР потерял треть Балтийского флота

После присоединения Прибалтики к СССР Балтийский флот находился в акватории Таллина, имевшего развитую инфраструктуру и удобное стратегическое положение. Летом 1941 года балтийцы достойно встретили немцев и организовали эффективную противовоздушную оборону. К 7 августа войска немецкой группы «Центр» прошли Прибалтику и вышли к берегам Финского залива.

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Таллин оказался отрезан от «материка» и сухопутное сообщение с городом было прекращено. Время для эвакуации Балтийского флота в Кронштадт было упущено, а разрешение на отход нарком ВМФ Кузнецов дал лишь 27 августа, когда немецкие дальнобойные орудия уже били по порту, а в таллинских пригородах шли оборонительные бои с пехотой противника.

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Подготовка к эвакуации проходила в полном беспорядке. Транспортные суда были забиты эвакуирующимися военными, к которым присоединились и представители гражданского населения города. Операция по эвакуации превратилась в бегство.

28 августа 1941 года из порта Таллина вышел 151 боевой корабль, 20 транспортов, 54 вспомогательных судна. У них борту находилось 19 903 военнослужащих флота, 8670 Красной армии и 12 806 гражданских. Оказалось, что за ночь немцам удалось поставить мины. Тральщики, шедшие впереди военных судов, прокладывали недостаточно широкие полосы, и часто мины приходилось просто отталкивать от бортов веслами или шестами. Налет немецких и финских самолетов заставлял советские корабли маневрировать и выходить из безопасной полосы.

Потери не заставили себя ждать. На мине подорвался и затонул ледокол «Кришьянис Вальдемарс» и транспортник «Алев», перевозивший более тысячи людей, из которых спаслось лишь шестеро.

Контр-адмирал Трибуц приказал изменить порядок конвоя, и во время перестроения советские корабли оказались на минных полях. Практически сразу затонуло три миноносца. Панику усиливали налеты немецких юнкерсов, для отражения которых не хватало зенитной артиллерии.

К вечеру флот подошел к наиболее заминированном участку моря. Ко дну пошли шедшие впереди тральщики, эсминцы «Яков Свердлов» и «Скорый». Серьезные повреждение получили боевые корабли «Минск» и «Славный». На протяжении всего пути следования погибали и транспортные суда с эвакуированными на борту. За сутки флот потерял 26 кораблей.

На следующее утро Балтийский флот прошел минные поля, но столкнулся с атаками пикирующих бомбардировщиков. Немецкое командование направило для уничтожения флотилии 110 самолетов и, так как практически все эсминцы были потоплены или повреждены, то отражать их налеты было некому. Нацистские бомбардировщики уничтожали один транспорт за другим.

Атаку с воздуха поддерживал огонь неприятельских артиллерийских батарей, десяток финских самолетов и 3 торпедных катера. К вечеру 29 августа в Кронштадт стали приходить первые суда. Много поврежденных кораблей и спасшихся людей вышли к острову Гогланд, где их также бомбардировали немецкие самолеты.

За 300 км пути Балтийский флот потерял почти 30% своего состава. Затонуло 19 боевых кораблей и катеров, 25 вспомогательных судов, 18 транспортов. Историкам неизвестно, сколько было потоплено неучтенных гражданских и рыбацких кораблей, пытавшихся эвакуироваться вместе с балтийским конвоем.

Во время перехода погибло до 15 тыс. советских моряков, солдат и гражданских лиц. Только при гибели транспортника «Балхаш» утонуло 3800 человек. За все время битвы немцы потеряли три самолета.