Как отреагировал Сталин на угрозу комдива Шмидта

Комдив Дмитрий Шмидт (при рождении Давид Гутман) имел репутацию настоящего «отморозка». Например, был случай, как красный командир расправился с офицером, оскорбившим его жену. Шмидт выстрелил в живот обидчику, а затем спустил его с лестницы. Но однажды жертвой взрывного характера комдива стал сам Сталин.

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Справедливости ради, надо сказать, что Шмидт имел репутацию не только плохо управляемого человека, но и храбреца. Ещё в первую мировую войну он достойно проявил себя в боях. За два года службы в царской армии он трижды получал тяжёлые ранения, за боевые заслуги был награждён четырьмя Георгиевскими крестами. В 1918 году он добровольцем записался в Красную армию, участвовал в Гражданской войне, в частности воевал с армией Петлюры. Был дважды награждён орденом Красного Знамени. После занимал ответственные командные должности. С приступами гнева комдива мирились многие, пока Шмидт не столкнулся с Иосифом Сталиным.

Случилось это после съезда большевиков, на котором было объявлено об исключении из партии троцкистской оппозиции. Говоря, в запале комдив подошёл к Сталину, стал поносить его, как только может делать это настоящий солдат. Финалом этой встречи и стал легендарный жест комдива – Шмидт сделал вид, что обнажает шашку и пригрозил: «Когда-нибудь я отрублю тебе уши!».

Сталин выслушал оскорбления молча и взял паузу на несколько лет.