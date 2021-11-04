Почему древние римляне и греки ели лежа

Среди рекомендаций современных врачей и диетологов часто можно встретить совет не есть стоя и лежа. По мнению специалистов, приемы пищи в этих положениях способны нанести организму вред. Но мы отлично знаем, что в античном мире было принято пировать именно лежа. Откуда взялся такой обычай и почему люди от него отказались?

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Древние римляне и греки не сидели за столами во время трапез, а возлежали. Более того, они предпочитали заниматься лежа и многими другими делами. Например, в горизонтальном положении читали письма, общались с друзьями и даже проводили серьезные официальные совещания.

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Причина, почему интеллектуальные задачи решались лежа, была предельно простой. Древние небезосновательно считали, что в положении покоя тело меньше отвлекает мозг сигналами и тот лучше работает. Но для работы и приема пищи использовались не кровати и диваны, а специальные лежаки — апоклинтры. На них было удобно располагаться полулежа, опираясь на левый локоть.

Эта поза, по мнению древних, отлично подходила для приема пищи. Желудок, располагавшийся слева, опирался на мягкую поверхность. Это давало возможность набивать живот до отказа, не испытывая при этом дискомфорта. Искусные мастера умудрялись изготовить апоклинтр так, что его хозяин мог часами возлежать на нем, не меняя позы.

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Места, на которых возлежали гости, во время пиров располагались вокруг большого стола. Это позволяло самостоятельно брать еду и напитки и отказаться от большого количества прислуги. Есть было принято очень много, ведь так гости выражали свое почтение хозяину. В положении полулежа, в желудок помещалось больше пищи и можно было попробовать все блюда, которых иногда было несколько десятков.

Но даже самые прожорливые патриции не всегда могли вместить в себя все разносолы. Поэтому в самый разгар приема пищи многие выходили из помещения и опорожняли желудок, вызывая рвоту. После этого как ни в чем не бывало гости возвращались на свои удобные кушетки и продолжали вкушать яства и вина.

Что говорят о еде лежа врачи

То, что казалось прекрасным пару тысяч лет назад, в наши дни уже радует не так сильно. Прием пищи в лежачем положении откладывает появление чувства сытости и заставляет человека есть больше. Поэтому соблюдение традиций древних римлян или греков — верный способ заполучить ожирение. Кроме этого, врачи вообще не рекомендуют лишний раз укладываться, так как современный человек и так мало двигается.

В положении лежа повышается риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). При этом неприятном состоянии содержимое желудка из-за ослабления сфинктера забрасывается обратно в пищевод. Из-за этого возникает хроническая изжога и даже может развиться рак. Чтобы исключить развитие ГЭРБ, лучше воздержаться от лежания на два часа после приема пищи.

Но неужели древние были настолько глупы, что столетиями ели лежа, назло своему здоровью? Разумеется, нет. Ученые установили, что если после обильной еды лечь на левый бок, то можно избавиться от чувства тяжести в желудке. Это происходит потому, что пища перестает давить на нижний отдел желудка.

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