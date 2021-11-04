Как рожали советские разведчицы, чтобы себя не выдать

Далеко не все семейные пары советских разведчиков-нелегалов осмеливались обзаводиться детьми. С одной стороны дети могли привести к провалу, но с другой – они обеспечивали более доверительное отношение. Однако если супруги все же больше склонялись к последнему доводу, женщинам было очень трудно не выдать себя во время родов.

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Как вспоминала советская разведчица Галина Федорова, Центр никогда не возражал против того, чтобы супруги-нелегалы обзаводились во время командировок детьми.

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По словам Федоровой, которые приведены в книге Евгения Примакова «Очерки истории российской внешней разведки», наличие в семье детей создавало положительный образ и существенно снижало уровень подозрительности. В этом плане дети становились своеобразными помощниками своих родителей. Однако немногие решались на такой шаг. В частности Галина и Михаил Федоровы предпочли остаться бездетными. По мнению Галины Ивановны, риск был слишком велик. Дети, как выразилась Федорова, — известные «почемучки», поэтому сохранить тайну было бы не так просто.

Тем не менее некоторые семейные пары, занимавшиеся нелегальной разведывательной деятельностью за рубежом, все же становились родителями. Правда, опасность подстерегала супругов не только в процессе воспитания детей, но и в момент их появления на свет. Как известно, женщины во время родов от боли далеко не всегда себя контролируют, поэтому советские разведчицы боялись выдать себя криками на русском языке.

Анестезия, к которой нередко прибегали зарубежные клиники, также могла вызвать неадекватные реакции. Поэтому русским разведчицам приходилось брать себя в руки и делать все для того, чтобы не провалить задание. Яркие примеры тому – Лариса Майорова и Анна Филоненко.

Как пишет Владимир Антонов в своей книге «Женские судьбы разведки», Лариса и Вадим Майоровы познакомились на свадьбе друзей. В 1959 году молодые люди связали себя узами брака. Тогда Лариса не подозревала о том, что ее муж проходит подготовку для нелегальной разведывательной деятельности. Но вскоре Майорову пришел срок отправляться в долгосрочную командировку. Ларису вызвали на Лубянку и поставили в известность о секретной работе супруга. Девушка изъявила желание работать вместе с Вадимом. У Майоровой оказались способности к языкам, поэтому ее тут же отправили в Германию для изучения немецкого, а заодно и английского языков. Для этого Ларисе Майоровой пришлось стать гражданкой Германской Демократической Республики.

Впоследствии супруги воссоединились и даже заново зарегистрировали свои отношения, на сей раз в Лондоне. В 1964 году они обосновались в Аргентине, где в то время все еще скрывались многие нацистские преступники. Майоровы успешно легализовались, приобретя для прикрытия ресторан в пригороде Буэнос-Айреса. В том же году Лариса родила своего первенца, дочь Сабину. В связи с тем, что Майорова сохранила статус гражданки Германии, рожала она в одном из немецких госпиталей страны. Для того, чтобы не выдать себя во время родов, Майорова решила отказаться от анестезии. Со своей задачей разведчица справилась блестяще – кричала исключительно по-немецки. Через некоторое время в семье появилась и младшая дочь. Несмотря на наличие детей, супруги продолжали работать.

Анна Филоненко, которая стала прототипом радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны», умудрилась родить в служебных командировках троих детей. А началось все с того, что в приемной маршала Жукова Анна Камаева познакомилась с Михаилом Филоненко. Вскоре они поженились и почти сразу получили предложение работать на советскую разведку. После подготовки супруги уже вместе с маленьким сыном Павлом прибыли в Китай.

Как утверждает Игорь Дамаскин, автор книги «Разведчицы и шпионки», роды оказались трудными, и Анна не переставая кричала: «Ой, мама, мамочка!». Тем не менее супруги решились на второго ребенка: дочь Мария появилась на свет, когда Филоненко уже работали в Китае.

По легенде, Анна и Михаил были русскими эмигрантами, которые долгое время проживали в Чехословакии, а потом перебрались в Китай. Благодаря такой «биографии» вопрос с неважными языковыми познаниями Филоненко был решен. Однако языки разведчикам все же пришлось освоить: Китай был всего лишь подготовкой к переброске в Бразилию.