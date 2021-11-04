Как скрывались дезертиры в Великую Отечественную

В июле 1941 года в свет вышло постановление, согласно которому сотрудники Особых отделов получили право расстреливать дезертиров на месте. Поэтому неудивительно, что те, кто сбегал с передовой, так тщательно маскировались. Они переодевались в женские платья и паранджи, притворялись инвалидами и даже кочевали вместе с цыганскими таборами.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Как пишут В. Н. Степанков, А. В. Киселев и Э. П. Шарапов в издании «Чекисты Сталина», в июле 1941 года постановлением ГКО СССР органы 3-го управления НКО СССР были преобразованы в так называемые Особые отделы НКВД. В компетенцию этих отделов входила борьба со шпионажем и предательством в Красной Армии и с дезертирством на прифронтовой территории. Особым отделам давалось право расстрела дезертиров на месте.

Видео дня

Согласно приказу наркома Лаврентия Берии, для борьбы с перечисленными выше элементами при особых отделах дивизий и корпусов были сформированы стрелковые взводы, армий – отдельные стрелковые роты, фронтов – отдельные батальоны.

По данным, которые приводит в своей книге «Война на весах Фемиды» Вячеслав Звягинцев, в общей сложности за годы Великой Отечественной войны из армии дезертировало около 1,5 миллионов человек. Однако Михаил Зефиров и Дмитрий Дегтев на станицах издания «Все для фронта?» утверждают, что таковых было на 200 тысяч больше. И это не считая 2,5 миллионов уклонистов.

По словам Зефирова и Дегтева, из числа дезертиров под суд попал миллион военнослужащих, а к расстрелам были приговорены 150 тысяч. Впрочем, как замечает Звягинцев, количество расстрелянных на месте никаким подсчетам не поддается.

Именно благодаря праву расстрела на месте, которым были наделены Особые отделы, дезертиры скрывались от властей самым тщательным образом. Чаще всего они кардинально меняли внешность. Так, С. В. Биленко в своей книге «На охране тыла страны» пишет о том, что дезертиры не брезговали женскими нарядами, а в азиатских республиках использовали паранджу.

Например, в издании «Военный комментатор» (Гуманитарный университет, 2001 год) фигурирует некто Грошев, который 2 года скрывался от призыва, переодевшись в женское платье.

А в книге «Теория и практика западноукраинского национализма в документах НКВД, МВД и МГБ СССР» Н. И. Владимирцева упоминается мужчина, который был схвачен в тот момент, когда он в парандже вместе с женщинами обрабатывал шерсть.

Впрочем, те, кому удавалось достать фиктивные документы, согласно которым они якобы были признаны негодными к службе по болезни, чаще всего не скрывались. Однако такими бумагами обзаводились далеко не все: те, у кого такой «брони» не было, прибегали к маскировке.

В материалах докладов и выступлений участников научно-практической конференции «Россия в войнах XX века» (2001 год, г. Адлер) имеются сведения о том, что бежавшие с передовой солдаты были весьма изобретательны: они прикидывались нищими, калеками и даже глухонемыми. Но поначалу для того, чтобы сбежать с фронта, дезертиры чаще всего притворялись ранеными. Об этом факте пишут в сборнике «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне» С. В. Степашин и В. П. Ямпольский.

Смена места жительства и образа жизни

После побега дезертиры, как правило, старались спрятаться от посторонних глаз в надежном убежище. Как утверждают авторы книги «Будни советского тыла. Жизнь и труд советских людей в годы Великой Отечественной войны», Дмитрий Дегтев и Дмитрий Зубов, сотрудники милиции и служащие истребительных батальонов обнаруживали дезертиров и уклонистов в помещениях, оборудованных двойными перегородками, а также в хозяйственных постройках, подполах, чердаках.

Яркий пример тому — Янис Пинупс, который дезертировав прямо с поля боя, вернулся домой и спрятался в землянке, вырытой в собственном сарае. Правда, Пинупса так и не нашли: он провел в изоляции почти полвека.

Многие скрывались от неминуемой кары в лесах. Так, в издании «По обе стороны Карельского фронта 1941-1944» (Карелия, 1995 год) упоминаются трое дезертиров, которые были обнаружены в лесной избушке. Владимир Черный, выступление которого зафиксировано в сборнике «Научно-практическая конференция «Россия в войнах XX века», утверждал, что некоторые прятались от властей в цыганских таборах. Нередко дезертиры сплачивались в целые банды и промышляли воровством и грабежами.