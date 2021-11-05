Легендарная группа ABBA выпустила первый альбом за 40 лет

Шведская группа ABBA выпустила новый альбом Voyage ("Вояж"), который стал первым с начала 1980-х. Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива.

В альбоме 10 треков, которые доступны для прослушивания на музыкальных интернет-сервисах, а также на CD-дисках и аудиокассетах. Как отмечает издание Guardian, альбом включает в себя эксперименты с кельтским фольклором, затрагивает тему изменения климата и заканчивается композицией, в которой звучит мелодия из вальса Чайковского.

Участники группы сообщили, что в конце мая 2022 года состоится концерт на специально построенной арене в Олимпийском парке в Лондоне, рассчитанной на 3 тысячи зрителей. На сцене будут "петь" виртуальные изображения участников ABBA в сопровождении 10 настоящих музыкантов.

Официально группа не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен. В мире продано около 400 миллионов синглов и пластинок группы.