Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Легендарная группа ABBA выпустила первый альбом за 40 лет

Даша Краснова
1 час назад

Шведская группа ABBA выпустила новый альбом Voyage ("Вояж"), который стал первым с начала 1980-х. Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива.

В альбоме 10 треков, которые доступны для прослушивания на музыкальных интернет-сервисах, а также на CD-дисках и аудиокассетах. Как отмечает издание Guardian, альбом включает в себя эксперименты с кельтским фольклором, затрагивает тему изменения климата и заканчивается композицией, в которой звучит мелодия из вальса Чайковского.

Участники группы сообщили, что в конце мая 2022 года состоится концерт на специально построенной арене в Олимпийском парке в Лондоне, рассчитанной на 3 тысячи зрителей. На сцене будут "петь" виртуальные изображения участников ABBA в сопровождении 10 настоящих музыкантов.

Официально группа не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен. В мире продано около 400 миллионов синглов и пластинок группы.

Ранее мы рассказывали про 7 фильмов, в которых сыграли музыканты мирового масштаба.

Истории,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители