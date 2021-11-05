Какое «сверхсекретное» оружие СССР применил против китайских солдат

Ночью 2 марта 1969 года около трёхсот китайских солдат перешли на территорию советского острова Даманский. Сильный снегопад до 10 часов утра скрывал от пограничников присутствие противника. После того как китайцев обнаружили, советские солдаты долгое время не могли установить численность врага.

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Когда противник был обнаружен, начальник заставы, старший лейтенант И. Стрельников потребовал от китайцев немедленно покинуть территорию СССР, но в ответ был открыт автоматный огонь. Стрельников и его группа были убиты. Вражеские солдаты ринулись в атаку на советских пограничников. Наши отстреливались до последнего патрона, но противник перебил всех. Только счастливый случай уберёг от смерти одного из бойцов – рядового Г. Сереброва, который потерял сознание и не был обнаружен китайскими военными.

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Когда первые две группы советских пограничников были уничтожены, в бой вступила третья, которой командовал старший лейтенант В. Бубенин. Отряд состоял из 20 солдат, прибывших к месту боя на бронетранспортёре. Во время боя В. Бубенина контузило, но ему удалось продолжить ведение огня и уничтожить командный пункт китайской стороны. После этого враг отступил. Это был первый бой на Даманском. Согласно информации от 7 марта 1969 года, озвученной на пресс-конференции в МИДе СССР, в бою советские пограничники потеряли 31 человека.

15 марта 1969 года со стороны КНР заработала громкоговорящая установка, которая призывала советских солдат оставить границу. В ответ СССР включил свою установку. Началось это в 9 утра, а уже в 10 часов китайские солдаты применили артиллерию. Их было значительно больше. Несколько безуспешных попыток со стороны советских пограничников отбить атаки противника ничем не завершились, поэтому был дан приказ к отступлению – сообщает в интервью газете «Городские новости» В. Бубенин.

К 17:00 СССР принял решение о применении специальных артиллерийских установок БМ-«Град». Через 10 минут большая часть китайских военных была уничтожена. Огонь «Града» поддержали советские 122-мм гаубицы, которые помогли зачистить остров Даманский. В 17:10 в бой пошли 2 роты и 3 танка мотострелков. Китайцы, которые к тому моменту уже вынуждены были отступить, предприняли несколько атак в надежде отбить территорию у советских пограничников, но сделать это им оказалось не под силу. Затем солдаты Советского Союза вернулись на свой берег, а китайцы больше не решились заходить на советскую территорию.

Стоит отметить, что 15 марта 1969 года советская армия впервые применила установки БМ - «Град» в ходе защиты острова Даманский. «Грады» были совершенно новым, секретным оружием, о котором после боя за остров узнали не только в Китае, но и в европейских странах.

Старший лейтенант В. Бубенин в своих мемуарах «Кровавый снег Даманского» вспоминает, что за 10 минут обстрела китайских солдат из «Градов» от позиций противника ничего не осталось. По официальным данным КНР, за это же время было уничтожено около 6 тысяч военных. В иностранных газетах писали, что русские применили сверхсекретное оружие, и потому их стоит опасаться. После этого случая все страны мира начали проявлять особый интерес к советским реактивным установкам.

Согласно материалам китайской газеты «Женьминь Жибао», советские военные применили в бою за остров Даманский «лазерное или огнемётное сверхсекретное оружие», но это было совершенно не так. Первые реактивные установки СССР на момент начала конфликта за остров Даманский могли вести огонь только фугасными и химическими снарядами.