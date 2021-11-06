Как Компартия подчинила себе советский народ и почему она рухнула

Ровно 30 лет назад, 6 ноября 1991 года, президент Борис Ельцин подписал указ о прекращении деятельности КПСС и Компартии РСФСР на территории России, а также национализации их имущества. В документе подчеркивалась недопустимость попыток реанимирования гигантского механизма коммунистической партийной машины, что могло «дать ему возможность подмять под себя ростки российской демократии». К моменту, когда КПСС оказалась под запретом, лозунг из 1953 года «Народ и партия едины» давно потерял всякую актуальность. Однако миллионы коммунистов по всей стране восприняли бесславный конец КПСС как оскорбление и стали мечтать о реванше. «Лента.ру» вспоминает историю Коммунистической партии — чистки и пятилетки, проникновение во все сферы общества и двойную мораль, оглушительные аплодисменты самим себе и стремительное крушение идеалов.

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Предтеча того, что коммунист Макар Нагульнов в «Поднятой целине» назвал «партией с огромным умом», оформилась еще в конце XIX века. В Минске и сейчас стоит выкрашенный в зеленый цвет деревянный домик, где в марте 1898 года состоялся I съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Участники собрались нелегально и вскоре все кроме одного подверглись аресту.

Пять лет спустя в Лондоне партия раскололась на сторонников Владимира Ленина — большевиков, и на более умеренных, кто пошел за Юлием Мартовым, — меньшевиков. Окончательно пути двух ветвей коммунистов разойдутся в июне 1917-го, когда на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов влиятельный меньшевик Ираклий Церетели скажет: «В России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место».

На это ему резко ответит Ленин: «Есть такая партия!» Время спустя советская пропаганда представит знаменитую стычку как поворотный момент в борьбе большевиков за власть.

Wikipedia

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Судьба будущего колоссального государства творилась в маленькой Финляндии, в Таммерфорсе (ныне Тампере), на 1-й конференции РСДРП. В декабре 1905-го в одном из залов Дома рабочих этого индустриального городка впервые встретились Ленин и Иосиф Сталин, знакомые прежде только по переписке. Впоследствии диктатор признавался, что рассчитывал увидеть статного и представительного великана, но Ленин оказался самым обыкновенным человеком ниже среднего роста. Простой смертный — он разочаровал Сталина, о чем тот не стеснялся говорить.

«Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но, если угодно, и физически», — говорил он.

По прошествии лет советские художники воспели судьбоносную встречу Сталина и Ленина в своих полотнах.

картина художника И. Вепхвадзе

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1920-е годы прошли в бесконечных чистках партии. Разделавшись сначала с непримиримым врагом — Белой армией, — затем обставив идеологических конкурентов (меньшевиков, анархистов, эсеров), большевики взялись за своих. К «фильтрации» привело разрастание ВКП(б) подобно опухоли: все хотели быть вместе с победителями, к ним перебегали от тех же эсеров и меньшевиков. С особым недоверием «правильные» большевики относились к выходцам из буржуазной интеллигенции и зажиточных крестьян.

Проверяемый представал перед специальной комиссией. Он сдавал партийный билет, револьвер и отвечал на вопросы о своем происхождении, о марксизме, рассказывал о своих заслугах перед революцией. Если партийцу удавалось убедить большевиков в собственной верности ленинским идеалам, его членство в партии подтверждалось. Такие чистки были инициативой в том числе и Ленина, который требовал из каждой сотни бывших меньшевиков оставлять максимум одного.

С усилением власти Сталина руки чистильщиков добрались и до партийных вождей. Разгромив сначала левую, а затем и правую оппозицию, а ее лидеров заставив каяться, будущий «отец народов» сделал решающий шаг навстречу собственному культу личности. В 1930-е чистки приобрели гипертрофированные формы. Только теперь новые бюрократы истребляли «старых» большевиков — самую что ни на есть пролетарскую косточку, гордость и душу партии.

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Судьбоносные для страны решения принимались на съездах Компартии. Если в первое время после революции они проводились ежегодно, то в эпоху «развитого социализма» стали собираться лишь раз в пять лет.

Каждый съезд ВКП(б) как бы подводил черту. Семнадцатый по счету, прошедший в начале 1934 года, впоследствии окрестили «Съездом расстрелянных» — более половины его делегатов репрессировали в период Большого террора.

После 1939-го съезды не проводились целых 12 лет — до 1952 года, когда Сталин в последний раз в своей жизни выступил с речью перед цветом партии.

На XX съезде в 1956 году новый партийный босс Никита Хрущев и его сторонники осудили культ личности «отца народов». На XXII съезде КПСС в 1961-м случилась кульминация десталинизации: тело Сталина решили вынести из Мавзолея и от греха закопать в землю. Тогда же Хрущев пообещал делегатам и всему советскому народу построить коммунизм к 1980 году. А с 1965-го планировалась отмена всех налогов с населения.

На съездах брежневской эпохи все уже явно начинали скучать. После заговора и отстранения Хрущева со всех постов, отвечать за громкие обещания стало некому. В итоге на достижение амбициозных целей просто махнули рукой — вместо этого все больше славословили в адрес начальства, хвалились мнимыми успехами и неопределенно мечтали о светлом будущем, куда Союз должны были привести ветхие старцы, которые вскоре начали умирать один за другим.

Семен Майстерман / ТАСС

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Программа развития советской экономики предусматривала пятилетние планы — так называемые пятилетки, пришедшие на смену НЭПу (новой экономической политике). Их составление находилось в компетенции Госплана СССР, который в свою очередь напрямую подчинялся КПСС.

Позднее принципы плановой экономики в стране не критиковал только ленивый. Хотя на первых порах система пятилеток продемонстрировала определенную эффективность: при помощи американских компаний и специалистов большевики в целом успешно провели индустриализацию СССР.

Уже в первую пятилетку, уместившуюся в 1928-1932 годы, строились автомобильные и тракторные заводы, крупные металлургические комбинаты, другие промышленные предприятия. Модным стал лозунг — «Даешь пятилетку за четыре года!», который призывал выполнить план досрочно. Тему несколько раз отыграли в «Золотом теленке» Илья Ильф и Евгений Петров: «Разве это жизнь? Нет никакого простора индивидуальности! Все одно и то же, пятилетка в четыре года, пятилетка в три года».

Заключительной в истории стали 12-я пятилетка (1986-1990), на которой задали вектор экономического развития до 2000 года. 13-я пятилетка планировалась на 1991-1995 годы, но не состоялась — страны уже не было.

Анатолий Гаранин / РИА Новости

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В 1938 году свет увидела одна из самых массовых книг в истории Советского Союза: «Краткий курс истории ВКП(б)». Ее совокупный тираж оценивается более чем в 60 миллионов экземпляров. Почти забытый сегодня, в свое время «Краткий курс» стал настоящим бестселлером. Книжка имелась у каждого уважающего себя коммуниста и обязательно изучалась на занятиях. Понятное дело, история партии большевиков предлагалась в специфической версии Сталина. Он же года до 1956-го считался основным автором текста. По формулировке известного полярника Отто Шмидта, «товарищ Сталин — инициатор и главный создатель "Краткого курса"».

Современные исследователи оценивают вклад «отца народов» скромнее — Сталин написал отдельные части, а так в основном редактировал чужие главы. Естественно, подача событий в «Кратком курсе» весьма ангажирована и не может считаться объективным источником по теме.

Например, участники Гражданской войны четко поделены на врагов и героев. Роль Сталина значительно преувеличена, а его соратники (Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович и другие) идеализированы. Их просчеты и грубые ошибки в книгу не вошли. В то же время политические оппоненты Сталина вроде Григория Зиновьева, Льва Каменева или Николая Бухарина — ни кто иные, как вражеские агенты.

РИА Новости

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Партия непременно приписывала себе главные достижения общества во всех сферах. Газеты наперебой кричали, что именно благодаря КПСС Юрий Гагарин успешно слетал в космос, футбольная сборная выиграла Олимпиаду в Мельбурне, открылись ворота тюрем и лагерей, а ученые сделали атомную бомбу. О том же, что на допросах чекисты сломали челюсть отцу советских космических ракет Сергею Королеву, а ученый Николай Вавилов и вовсе сгинул в тюрьме, почему-то не сообщалось.

Задуманная для принятия решений коллегиальным путем система партийного руководства неизбежно скатывалась к тому, чтобы угождать действующему лидеру, будь то Сталин, Хрущев или Леонид Брежнев. Готовые решения спускали с самого верха, и партаппарат лишь послушно показывал полное одобрение. Обыденностью стала двойная мораль, когда партиец мог презирать в душе установленные порядки и мыслить по-своему, но обязательно подчинялся так называемой партийной дисциплине — и восторженно хлопал в ладоши после очередной бессвязной речи Брежнева, человека, при котором приписывание КПСС чужих заслуг приобрело гротескные формы.

Парадоксальность эпохи демонстрируют факты: комиссию при ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий по поручению Хрущева возглавил Николай Шверник, который сам активно участвовал в репрессиях, и чью фамилию можно увидеть на резолюциях с расстрельными списками. Кстати, и сам Хрущев говорил, что у него руки по локоть в крови. При этом есть версия, что самые главные факты о своей роли в репрессиях Никита Сергеевич старательно стер из всех документов, до которых смог дотянуться.

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КПСС стремилась контролировать силовые структуры. Так, выдаваемые Министерством обороны призывникам военные билеты содержали пункты о членстве в партии и комсомоле. В воинских частях и военных училищах функционировали партийные ячейки, имелись штатные должности политрука и замполита. А не имевшие партбилета офицеры могли столкнуться со сложностями при продвижении в званиях. Партийный контроль был установлен и в МВД СССР.

Но особое внимание КПСС уделяла взаимодействию с КГБ. И хотя по закону госбезопасность находилась в компетенции Совмина, на деле же руководство зловещим органом осуществляла партийная верхушка в лице ЦК и Политбюро. Сотрудники КГБ охраняли именитых партийных бонз, выявляли случаи инакомыслия и с одобрения КПСС боролись с антисоветской деятельностью. Известно, какими методами.

Давид Шоломович / РИА Новости

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Имея в распоряжении отсталую во многих сферах страну с полунищим населением, партия не стеснялась тратить огромные деньги на поддержку коммунистов в самых разных точках планеты. Финансовая помощь шла в Африку и Азию, на Кубу и в социалистические страны Европы.

Золотой дождь проливался на Индию и Алжир, Вьетнам и КНДР. На эти деньги строились АЭС и другие объекты инфраструктуры. А в это время советские граждане ютились в неотапливаемых бараках, справляли нужду на улице и слушали по радио включения с очередного съезда партии, греясь от печки-буржуйки.

По воле КПСС Советский Союз поставлял военную технику и советников Египту, воевавшему с Израилем, помогал вооружением Народному движению за освобождение Анголы, участвовал во многих других военных конфликтах. В Президиуме (Политбюро) ЦК КПСС принимали решение о вводе войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968-м. А в 1979 году этот же руководящий орган распорядился отправить десятки тысяч советских парней на войну в Афганистан.

Алексей Стужин / ТАСС

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К середине 1980-х выросло поколение, уже совсем не верящее в светлые идеалы коммунизма. Кто-то разочаровался и поменял свои взгляды. Причем «переобувшихся» хватало и на самых верхах — достаточно вспомнить обласканного властью Бориса Ельцина, которому КПСС несколько десятилетий выдавала награды и продвигала по службе.

Формальное отношение ко всему в определенной степени было связано с застоем. Когда СССР начал рассыпаться, посыпалась и идеология.

Перестройка дала возможность говорить открыто. И гласность, которую Горбачев считал своим достижением, больно ударила по нему самому. Имя Горбачева полоскали на кухнях и митингах, перечить ему не боялись даже на съездах и пленумах.

Озлобление населения вызывала оторванность верхушки, которая не видела или не хотела видеть продовольственный кризис и прочие проблемы. Реального положения вещей не ощущало на себе партийное руководство всех уровней — у них были колбаса, дачи, «Волги», поездки за рубеж и валюта. У остальных — талоны.

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Дальше все развивалось стремительно — путч, танки в Москве, Ельцин — президент, ликвидация Комсомола — младшего брата партии. А затем — ликвидация и запрет самой КПСС.

Несмотря на это, еще долго политики-коммунисты были главными реальными противниками действующей российской власти. В 1996 году противостояние Бориса Ельцина и Геннадия Зюганова — нового лидера коммунистов, — закончилось только во втором туре выборов президента.