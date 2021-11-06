Самая таинственная инфекция в мировой истории

На протяжении истории человечеству нередко приходилось сталкиваться со смертоносными эпидемиями. Некоторые недуги до сих пор не идентифицированы учеными. Одной из самых таинственных болезней является зародившаяся на Британских островах в конце XV века страшная инфекция, от которой умирало 95-100% заболевших. Она сопровождалась обильным потоотделением, из-за чего получила название «английский пот» (по-латыни sudor anglicus) или «английская потливая горячка».

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Как пишет, ссылаясь на польскую исследовательницу Эльжбету Проминьску, автор книги «Хроники Харона: энциклопедия смерти» Александр Лаврин, впервые заболевание появилось в Англии в 1486 году. Тогда эпидемия длилась пять недель, выкосив огромное количество людей. На протяжении XV-XVI столетий болезнь повторялась пять раз. В 1507 году она посетила Лондон, а в 1518 году пострадали вся Англия и порт Кале во Франции.

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В 1529 году вспышка «потливого недуга» повлекла наиболее тяжелые последствия. Начавшись в Лондоне, эпидемия захватила Англию, а затем перекинулась на континентальные страны – Германию, Швецию и Польшу. Из Великого княжества Литовского она пришла в русский Новгород.

Последняя эпидемия произошла в 1551 году – она оказалась слабее остальных и не покинула пределы Англии.

Общее количество жертв «английского пота» неизвестно. Недоказанной является идентичность данной болезни с «английской чумой» в Ирландии в 1492 году и «пикардийским потом», который встречался во Франции вплоть до XIX века.

Характерной особенностью sudor anglicus было стремительное развитие симптомов. Летальный исход наступал в течение нескольких дней, иногда за 2-3 часа.

Болезнь начиналась сразу с высокой температуры, болей в голове и суставах, учащения сердцебиения. Иногда наблюдались судороги. Окружающим становилось неприятно находиться рядом с больным из-за зловония. Сначала плохой запах исходил изо рта, а затем дурно пахнущим потом покрывалось всё тело человека. Больных клонило в сон, и нередко, заснув, они умирали. Большинство смертей происходило в первые 24 часа – если заразившийся оставался жив на вторые сутки, то он, как правило, выздоравливал. Также играло роль своевременное лечение, которое заключалось в содержании пациента в тепле и приеме «сердечных средств».

Примечательно, что «потливая лихорадка» не затрагивала детей и стариков. Заболевали лишь люди средних лет. Иммунитет к инфекции не вырабатывался. Немногие выжившие могли заболеть повторно.

Философ Фрэнсис Бэкон, касаясь «потливого недуга» в жизнеописании Генриха VII, отмечает, что болезнь появилась вместе с воцарением первого короля из династии Тюдоров. В народе по этому поводу говорили, что новый глава страны будет «править в муках». Не исключено, что одной из жертв эпидемии стал наследник Генриха VII принц Уэльский Артур.

Современники не считали, что болезнь можно подхватить от заболевшего человека. По их мнению, причиной возникновения «английского пота» были некие «вредные примеси» в окружающей среде.

Современные учёные однозначно относят sudor anglicus к заразным болезням. Её возбудитель достоверно не идентифицирован по сей день. По одному из предположений, это была разновидность возвратного тифа – его переносят клещи и вши. По другой версии, «английский пот» был вызван сибирской язвой.