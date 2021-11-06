«Водолазы-убийцы Каспийского моря»: легенда о подводных киллерах

Утонуть можно в любом водоеме, если не повезет. Даже опытные пловцы порой погибают, не сумев справиться с сильным течением.
Наибольшую угрозу для пловцов представляют обратные течения, возникающие время от времени у самого берега. Это явление по-английски называется rip current. Такие потоки опасны и для людей, которые хорошо умеют плавать, не говоря уж об основной массе туристов. Большинство россиян не знают, что делать, попав в течение, уносящее от берега.
Особенно часто rip current возникают на мелководьях с пологими берегами, которые окаймляют песчаные косы и островки. Поэтому теплое и ласковое Азовское море порой таит в себе реальную угрозу.
Просто во время отлива вода уходит от берега не постепенно, кое-где этот естественный процесс задерживают отмели и песчаные косы. Когда начинается прилив, усиливается давление воды, и у самого берега образуется обратный поток – своего рода быстрая река внутри моря. Такое течение движется со скоростью до 3 метров в секунду. Попавший в него пловец не может бороться с мощным потоком, быстро теряет силы и впадает в панику, которая может закончиться гибелью.[С-BLOCK]
Ни в коем случае нельзя заходить в море даже по пояс, если вы видите участок воды другого цвета, где она бурлит, пенится и явно движется от берега. Это может уберечь вас от беды. Но если вы попали в обратное течение, паниковать не стоит. Дело в том, что ширина таких опасных участков акватории обычно не превышает 50 метров. Просто не гребите к берегу, выматывая себя в надежде на спасение. Не боритесь с течением. Постарайтесь плыть параллельно берегу, чтобы выбраться из зоны rip current, где вы сумеете спастись.
Обратные течения возникают на всех морях, где есть пологие песчаные пляжи с сильными приливами и отливами. В России наиболее опасным является, как мы уже упомянули выше, Азовское море. Здешние воды сильно зависят от ветров, которые дуют то с северо-востока, то с юго-запада, часто меняя свое направление на противоположное. Вслед за ветрами устремляются и течения.
Каспий тоже отличают сильные приливы и отливы. В районе дагестанских пляжей каждый курортный сезон гибнет столько отдыхающих, что в народе даже заговорили о «водолазах-убийцах», которые якобы специально топят людей, чтобы затем продать их тела на органы. Интересно, что легенда о подводных киллерах существует уже много лет и актуализируется с первыми утонувшими в начале купального сезона. Впрочем, эти слухи регулярно опровергают сотрудники местного управления МЧС России, которые знают, что виной всеми – обратные течения.
Не стоит сбрасывать со счетов и Черное море, поверхностные воды которого постоянно находятся в движении под влиянием ветров. Кроме того, пологих песчаных пляжей с отмелями и островками здесь также много, как и в соседнем Азовском.
Пожалуй, наиболее спокойным из всех морей, омывающих Россию, можно назвать Балтийское. Здесь лучше всего учиться плавать тем туристам, которые еще не овладели этим полезным навыком. Волнение воды на Балтике незначительно, а медленные приливы и отливы, длящиеся от 12 часов до суток, меняют линию берега не более чем на 20 сантиметров. Правда, очевидным недостатком этого моря является невысокая температура воды: даже летом она не прогревается выше +20°С.