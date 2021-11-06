«Водолазы-убийцы Каспийского моря»: легенда о подводных киллерах

Утонуть можно в любом водоеме, если не повезет. Даже опытные пловцы порой погибают, не сумев справиться с сильным течением.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Наибольшую угрозу для пловцов представляют обратные течения, возникающие время от времени у самого берега. Это явление по-английски называется rip current. Такие потоки опасны и для людей, которые хорошо умеют плавать, не говоря уж об основной массе туристов. Большинство россиян не знают, что делать, попав в течение, уносящее от берега.

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Особенно часто rip current возникают на мелководьях с пологими берегами, которые окаймляют песчаные косы и островки. Поэтому теплое и ласковое Азовское море порой таит в себе реальную угрозу.

Просто во время отлива вода уходит от берега не постепенно, кое-где этот естественный процесс задерживают отмели и песчаные косы. Когда начинается прилив, усиливается давление воды, и у самого берега образуется обратный поток – своего рода быстрая река внутри моря. Такое течение движется со скоростью до 3 метров в секунду. Попавший в него пловец не может бороться с мощным потоком, быстро теряет силы и впадает в панику, которая может закончиться гибелью.[С-BLOCK]

Ни в коем случае нельзя заходить в море даже по пояс, если вы видите участок воды другого цвета, где она бурлит, пенится и явно движется от берега. Это может уберечь вас от беды. Но если вы попали в обратное течение, паниковать не стоит. Дело в том, что ширина таких опасных участков акватории обычно не превышает 50 метров. Просто не гребите к берегу, выматывая себя в надежде на спасение. Не боритесь с течением. Постарайтесь плыть параллельно берегу, чтобы выбраться из зоны rip current, где вы сумеете спастись.

Обратные течения возникают на всех морях, где есть пологие песчаные пляжи с сильными приливами и отливами. В России наиболее опасным является, как мы уже упомянули выше, Азовское море. Здешние воды сильно зависят от ветров, которые дуют то с северо-востока, то с юго-запада, часто меняя свое направление на противоположное. Вслед за ветрами устремляются и течения.

Каспий тоже отличают сильные приливы и отливы. В районе дагестанских пляжей каждый курортный сезон гибнет столько отдыхающих, что в народе даже заговорили о «водолазах-убийцах», которые якобы специально топят людей, чтобы затем продать их тела на органы. Интересно, что легенда о подводных киллерах существует уже много лет и актуализируется с первыми утонувшими в начале купального сезона. Впрочем, эти слухи регулярно опровергают сотрудники местного управления МЧС России, которые знают, что виной всеми – обратные течения.

Не стоит сбрасывать со счетов и Черное море, поверхностные воды которого постоянно находятся в движении под влиянием ветров. Кроме того, пологих песчаных пляжей с отмелями и островками здесь также много, как и в соседнем Азовском.