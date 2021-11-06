Откуда взялся миф, что Александр Пушкин – тайный агент

Существует мнение, что Александр Пушкин – не только поэт и писатель, но и секретный агент. Как минимум, многие события из его жизни до сих пор остаются в тайне. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Служба в Министерстве иностранных дел

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За плечами Александра Сергеевича не только книги, но и служба в секретной коллегии министерства иностранных дел. С 1817-ого года он числился в звании коллежского секретаря. А его начальником Пушкина был управляющий внешней политикой России и отношениями с восточными странами Иоанн Каподистрия.

Многие уверены, что нахождение поэта в Бессарабии – это не наказание за стихи, а военное задание. Так как в те годы регион представлял особую важность во внешней политике.

Переодевания и масонская ложа

В 1820-ом году драматург служил в Кишиневе, где размещалось одно из ответвлений декабристов. Здесь также появляются «зацепки», указывающие на шпионскую деятельность поэта. Один знакомый писателя вспоминал:

«…Пушкин часто гулял…. Но всякий раз он переодевался в разные костюмы. Вот уж смотришь – Пушкин серб или молдаван… В другой раз смотришь – уже Пушкин турок, уже Пушкин жид, так и разговаривает, как жид…».

В Кишиневе он также вступил в организацию масонов «Овидий», хотя существовал указ об антимасонской клятве, которую обязаны были подписать все сотрудники МИД. Вступление в ложу, наперекор указу царя, могло объясняться именно шпионажем.

Криптограф

Спустя восемь месяцев работы, оклад Пушкина вырос до пяти тысяч рублей в год, это в семь раз превышало существующую ставку. Историки считают, что такой рост заработной платы произошел из-за секретной работы, связанной с криптографией. Близкий друг и коллега Пушкина, Шиллинг фон Канштадт – изобрел телеграфный аппарат.

Также Пушкин получал деньги не от МИДа, где значился как коллежский секретарь, а из императорского фонда. Там же получал оклад Адам Сагтынский – первый руководитель внешней разведки и известный тайный агент Яков Толстой.

Высокая пенсия

Чиновникам, состоящим на госслужбе более 35-и лет, начислялась 100% пенсия, а прослужившим 25 лет – 50% от оклада. Пушкин служил слишком мало, но государство погасило его долги в размере 45 000 рублей и выдало 50 000 рублей вдове. Сыновьям также оказали господдержку в 1 200 рублей в год.