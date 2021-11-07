Женитьба на семилетках, самоубийства: что еще творят в сектах

Человечество постоянно ждет конца света. Страшный суд переносят от даты к дате, опираясь на пророчества, символы и мистические знаки. Некоторые люди становятся настолько одержимы идеей Судного дня, что тратят всю свою жизнь на ожидание этого рокового момента. Секты, объединявшие таких безумцев, распространились по всему миру. Жуткие правила, которыми руководствовались их лидеры, одобряли насилие, педофилию и даже убийства. От США до России: культы Судного дня разрушили жизни своих членов еще до апокалипсиса.

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Ожидание конца света длится столько, сколько существует человеческая цивилизация. Было названо множество дат, каждая из которых должна была стать последней в жизни планеты, но мы продолжаем свое движение вперед. Тем не менее, многие люди свято верят в то, что апокалипсис уже не за горами, и тщательно готовятся к нему.

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Сторонники идеи скорого наступления Судного дня объединялись в секты, жизнь в которых регулировалась извращенными представлениями о святости. В их среде царили насилие, педофилия, жестокость и убийства. Жертвами этих жутких культов стали сотни человек, десятки из которых лишились жизни из-за чудовищной идеологии их лидеров.

9 лет заточения в бункере

Неопрятный и растерянный Жан Зон Ван Дорстен (Jan Zon van Dorsten) вошел в бар нидерландского городка Райнерволд и опустошил пять бокалов пива за один раз. После этого он открыл свой страшный секрет. В течение девяти лет его вместе с пятью младшими братьями и сестрами держал в бункере их отец.

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Семья 25-летнего парня ждала Судного дня, скрываясь от всех под землей на маленькой отдаленной ферме в провинции Дренте. Все члены культа разговаривали на вымышленном языке и ждали конца времен.

Когда полицейские ворвались в дом, они обнаружили тайную лестницу за буфетом, которая вела в подземный бункер. Они арестовали 58-летнего Джозефа Бруннера (Josef Brun­ner), отца семейства, и освободили его пятерых детей в возрасте от 16 до 25 лет. Молодые люди были уверены, что они — единственные, кто выжил после апокалипсиса. Это случилось 15 октября 2019 года и стало последним случаем в череде жутких культов Судного дня.

«Община горных муравьев»: ломание ног кувалдами

Глубоко в горных лесах Канады в течение десятков лет существовала «Община горных муравьев» (Ant Hill Gang), полностью отгороженная от внешнего мира. Ее лидер, Рош Терио (Roch The­ri­ault), дошел до такого жестокого безумия в наказаниях за проступки, что стал заставлять членов секты ломать себе ноги кувалдами, стрелять друг другу в плечи и есть собственные и чужие фекалии, а также насекомых и крыс. На этом безумец не остановился: непослушных детей прибивали к деревьям гвоздями, а других ребят заставляли бросать в них камни.

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Члены культа сначала верили, что конец света наступит в 1979 году. Рош Терио сперва основал общину в Бернт-Ривер, штат Огайо, а потом переехал в горную местность, которую он называл «Горой Вечности». В расцвете своей деятельности секта насчитывала 12 взрослых и 22 ребенка: лидер женился на каждой женщине, входящей в общину, и все они рожали от него детей — будущих членов культа.

Кореша нашли среди погибших со смертельными огнестрельными ранениями. Это привело к выводам, что многие члены секты совершили самоубийство во время осады.

«Правильная Русская Православная Церковь»: ожидание апокалипсиса в пещере

Эту секту возглавил Петр Кузнецов, который стал «пророком» из обычного инженера. В общину вошли 35 членов, которые жили в пещере и боялись выходить на открытый воздух в течение первых пяти месяцев 2008 года. Они боялись увидеть, как Земля упадет в бездну порока и каннибализма перед тем, как дьявол укрепится, а потом будет побежден. Участники культа гонялись за полицией с ружьями и грозились взорвать себя, чтобы защитить свою общину на юге России. Двое членов секты умерли во время зимних холодов, но их тела остались разлагаться среди живых единомышленников.

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Через полгода в сырой, темной пещере вонь стала невыносимой, а с наступлением весны снег начал таять. Это стало последней каплей. 21 человек из числа членов общины решили покинуть пристанище, а Кузнецова, который спал в гробу, арестовали и отправили в психбольницу.

«Рыцари хрустального клинка»: отвратительная женитьба на семилетних девочках

Когда Джон Колтхарп (John Coltharp) исчез вместе с детьми в 2017 году после громкого развода, полицейские считали, что имеют дело с типичной историей борьбы родителей за право опеки. Но бывшая супруга беглеца рассказала, что он присоединился к секте мормонов под названием «Рыцари хрустального клинка» (Knights of the Crystal Blade).

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Их разыскивали в течение трех месяцев по всему штату Юта. В морозный декабрьский вечер копы наконец нашли двух детей, спрятанных в пластиковые бочки в округе Айрон. Двое других ребят находились в брошенном доме на колесах неподалеку. Вскоре выяснилось, что Колтхарп и «пророк» культа, Самюэль Шеффер (Samuel Shaffer), женились на дочерях друг друга, которым исполнилось всего по 7 и 8 лет.

Они считали, что таким образом подчиняются «небесным законам». 34-летние последователи секты стали первыми в Юте, кому предъявили обвинения в детском двоеженстве. Колтхарпу присудили 26 лет заключения, но он заявил, что это бессмысленное решение, потому что второе пришествие Христа станет концом цивилизации. Шефферу дали пожизненный срок, а культ, выдуманный им, вскоре разрушился.

«Ветвь Давидова»: война сектантов и ФБР

Лидер одного из самых опасных культов Судного дня, Дэвид Кореш (David Koresh), виновный в смерти 76 человек. Сначала секта вдохновлялась идеями адвентистов седьмого дня — христианской конфессией, которая одержима ожиданием Второго пришествия.

Община «Ветвь Давидова» жила в поместье «Маунт Кармел» в Уэйко, штат Техас, готовясь к скорому возвращению Иисуса Христа. Власти начали обращать внимание на подозрительную группу, когда у Кореша появилось большое количество «духовных жен».

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В 1993 году полиция организовала внезапный рейд в подозрительное поместье. 80 стражей закона попробовали войти в помещение, подозревая участников секты в незаконном хранении огнестрельного оружия. Возникла перестрелка, в которой погибли четверо представителей властей и шестеро членов культа. После договора о прекращении огня агенты окружили лагерь. Всюду были установлены камеры, и 51-дневная осада транслировалась по всему миру. ФБР решило взять операцию в свои руки.

После того как особняк забросали канистрами со слезоточивым газом, в нем начался пожар. Когда дым рассеялся, сотрудники увидели 76 трупов, в том числе и 25 детских тел. Кореша нашли среди погибших со смертельными огнестрельными ранениями. Это привело к выводам, что многие члены секты совершили самоубийство во время осады.

«Орден Храма Солнца»: массовый суицид, чтобы «вознестись» на новую планету

Одна из сект, подобная «Ветви Давидовой» большим количеством погибших, — «Орден Храма Солнца». Ее члены верили, что мир сгорит дотла в середине 90 х. Организаторы общин в Женеве, Швейцария, и в Квебеке, Канада, проповедовали, что все их последователи будут посланы на планету, которая вращается вокруг звезды Сириус.

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В 1994 году лидеры культа, Джозеф Ди Мамбро (Joseph Di Mam­bro) и Люк Журе (Luc Jouret) заявили, что пришло время для «вознесения». 4 — 5 октября погибли все члены общины: они были застрелены, задушены или отравлены. Полагают, что это были ритуальные убийства или самоубийства.

Лидеры секты, Ди Мамбро и Журе, были убеждены, что должны сгореть в огне, чтобы достичь «высшего уровня». Они до основания разрушили ферму, в которой размещалась община, а потом подожгли себя. Влияние их жутких идей было настолько сильным, что около двух десятков последователей совершили самоубийство в течение двух лет после их смерти.

Апокалипсис для членов этих сект действительно наступил, хотя для всего человечества жизнь продолжается. Последователи жутких культов стали жертвами извращенных верований в конец света. Желая стать избранными и спасенными, они загубили свои жизни. Религиозные убеждения, которые основываются на страдании и боли других, не могут быть истиной. Об этом стоит помнить, прежде чем поверить очередному духовному лидеру.