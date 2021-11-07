Какой «страшный» народ жил на севере России

В Средние века норвежцы, отправлявшиеся на северо-восток, упоминали о богатой стране – Биармии, где всего вдоволь, а люди умеют колдовать. Сведения о ней встречаются и в других источниках, которые помещали ее в разных частях современной России.

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Первые свидетельства о богатой стране Биармии на Севере связаны с волной экспансии викингов во времена конунга Харальда Прекрасноволосого (850-933 года). В связи с ухудшением ситуации в Норвегии, многие землевладельцы отправились искать счастья в других землях: на Оркнейские, Шетландские, Гебридские острова. Некоторые из них отправились не на Запад, а на Север или Восток. Одним из таких путешественников был викинг Оттар из Холугаланда, который во время своих странствий открыл неизвестную доселе страну «Биармию», о которой он после поведал английскому королю Альфреду Великому. Он рассказал, что сам он родом из страны, лежащей далеко к северу от Западного моря (Норвегия); но она вся необитаема, за исключением нескольких мест, где живут финны, охотясь зимой, а летом ловя рыбу в море. Однажды он решил узнать, как далеко на Север лежит эта земля и есть ли далее обитаемые земли. Несколько дней он плыл вдоль берега на север, потом четыре дня на восток, и в конце на юг. В итоге он увидел большую реку, которая вела внутрь земли. Они вошли в нее, но не посмели плыть дальше, поскольку земля была заселена с одной стороны охотниками из племени терфиннов, с другой неким народом биармийцами (Beormas). Они жили богато, занимались земледелием, а язык их был, по словам Оттара, похож на финский.

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Открытие Оттара не осталось незамеченным. Из саг нам известно, что впоследствии викинги еще не раз наведывались в богатые края загадочной страны Биармии. Они вели с местными жителями торговлю, закупая беличьи, бобровые и собольи меха. Скандинавы описывают биармийцев, как «искусных в чарах» людей. Так Олаф Магнус пишет, что: «Взглядом, словами или какими-нибудь другими действиями они умеют так связывать людей, что те лишаются здравого рассудка, теряют свободу воли и часто совершают непонятные поступки». Саксон Грамматик упоминал даже об их умении применять свои «способности» в битвах:

«Тогда биармцы сменили силу оружия на искусство своего волшебства, дикими песнями наполнили они свод небесный, и мигом на ясном до тех пор солнечном небе собрались тучи и полил проливной дождь, придавая печальный облик ещё недавно лучезарной окрестности».

До сих пор Биармия вызывает немало ученых дискуссий о том, где именно она располагалась и что за народ ее населял. Ответ мог бы содержаться в топониме, но «Бьярм» или «Биарм» – название, которые употребляли по отношению к этой исключительно скандинавы. Возможно, оно пошло от самоназвания племен, или же, по мнению филолога Тиандера, звучало как «беормы», что означало «жителей побережий». В русских источниках эти эпонимы и топонимы не встречаются, разве что уже у Татищева, который ссылается на утерянную Иоакимовскую летопись. Поэтому, нам неизвестно под каким именем в источниках мог фигурировать ближайший богатый сосед Руси, который, очевидно, должен был находиться с ней в тесных контактах, а потом и вовсе стал частью русского государства. В VIII-XIX веке в Российской империи было принято отождествлять похожие топонимы Бьярмия и Пермь Великая (Бьярма — Парма — Пермь) как название территорий финно-угорских племен в Северо-Восточной Европе (то есть, примерно, территория от Удмуртии до Полярного Урала).

Если учитывать современную точку зрения, которая помещает Биармию в район Северной Двины, то между этими двумя топонимами окажутся огромные, непроходимые территории. Однако во времена Новгородской республики через притоки Северной Двины проходил Восточный торговый путь. В таком случае, скандинавы могли называть всю страну от имени проживающего на этих территориях народа "перемь". Последний упоминается в Повести временных лет как неславянский народ, платящий дань Руси. Исходя из этого, можно предположить, что Биармия находилась в дельте Северной Двины в районе города Архангельск. Подобную точку зрения, в том числе поддерживал Ломоносов: «Пермия, кою они Биармиею называют, далече простиралась от Белого моря вверх, около Двины реки… <…> В Северную Двину реку с моря входили морскими судами до некоторого купеческого города, где летом бывало многолюдное и славное торговище: без сомнения, где стоит город Холмогоры, ибо город Архангельской едва за двести лет принял свое начало».

Поскольку нам достоверно не известно, где могла находиться загадочная Биармия, ареал ее возможных территорий весьма велик. Мы знаем, что если она и существовала как отдельная страна, то находилась далеко на северо-востоке от Норвегии. Под эти «координаты» подходят обширные территории. Поэтому, несмотря на то, что наиболее вероятной считается версия о расположении Биармии в районе современного Архангельска, что бы уж точно не ошибиться, историки обозначают потенциальную территорию страны богатых колдунов всем севером восточной Европы, от Кольского полуострова до Ладожского озера. Примерно в этих границах существуют следующие возможные варианты месторасположения Биармии: на Кольском полуострове, в Норвежской Лапландии, на Карельском перешейке, в Пермской области и Нижнем Подвинье, в устье Северной Двины, на берегу Рижского залива, в Ярославском Поволжье.

Проблема локализации Биармии заключается еще в том, что, в основном, историки вопроса долгое время изучали эту проблему, основываясь исключительно на текстах, в то время как нужно было искать археологические свидетельства пребывания норманнов в этих местах. Если там велась оживленная торговля, то их должно было остаться немало. Отсутствие оных в местах возможного месторасположения Биармии, дало начало новой версии, согласно которой Биармия, не более чем фантом.

Единственным косвенным доказательством может похвастаться Архангельск, где при реставрации Гостиного двора был найден скандинавский клад X века, состоявший из четырнадцати мечей, шести арбалетов, лука со стрелами и боевых топоров. На берегах других беломорских рек подобных предметов не находили. Но этого все еще недостаточно для утверждения, что Биармия находилась именно там.

Аргументом за существование настоящей Биармии считается то, что викинги действительно могли использовать Северную Двину как дополнительный путь к Волжскому торговому пути и Пути из варяг в греки. Захоронения пермского края богаты на серебро Сасанидского государства и Согдиана, что говорит о торговых связях. Правда, это может указывать и на относительную близость Волжской Булгарии.

В любом случае, если Биармия и существовала, то ее надо искать у торговых путей, поскольку в средние века торговля была одним из главных источников доходов. Очевидно, в какой-то момент, викинги решили не ограничиваться лишь торговлей. Нам известно о военном походе короля Хакона IV в 1222 году, когда он послал в Биармию двух своих военачальников во главе с сильным войском. Они опустошили страну и вернулись домой с богатой добычей серебра и дорогих мехов. Более Биармия в скандинавских источниках не упоминалась.