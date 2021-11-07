Что связывало императора Китая с советской поварихой

В течение 5 лет последний император Китая Айсингиоро Пу И содержался под стражей в СССР – сначала в Чите, затем в Хабаровске. Условия плена были на редкость мягкими, и бывший монарх, по воспоминаниям свидетелей, даже находил время, чтобы заводить романы.

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К августу 1945 года, когда советские десантники задержали Пу И на аэродроме в Мукдене, его личная жизнь была фактически в состоянии развала. Следуя традициям цинского двора, Пу И женился ещё в 15-летнем возрасте, хотя, по его признанию, «не видел необходимости» в браке. В автобиографии «Первая половина моей жизни» бывший император рассказывал, что ни одна из четырёх женщин, в разное время официально деливших с ним постель, не являлась для него настоящей женой, существуя «лишь для видимости».

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«Откровенно говоря, я не понимал, что такое любовь, и если в других семьях муж и жена были равны, то в моей жена и наложница являлись рабынями своего хозяина», — признавался Пу И.

В 1920-х годах, во время жизни в Тяньцзине, отношения Пу И с его супругой Вань Жун сильно испортились из-за непомерных трат, которые позволяла себе женщина. А в 1931 году от цинского императора ушла наложница Вэнь Сю, добившаяся развода. В период, когда Пу И занимал трон Маньчжоу-Го, оставшаяся с ним Вань Жун стала злоупотреблять опиумом. Она была неверна мужу и даже родила ребёнка от другого мужчины. Неудивительно, что при попытке эвакуации в Японию Пу И бросил свою императрицу, а заодно и 17-летнюю наложницу Ли Юйцинь, на произвол судьбы. Он оправдывался тем, что русские солдаты не стали бы причинять женщинам вред. В 1946 году Вань Жун скончалась в тюрьме от последствий опиумной наркомании.

Оставшись в плену фактическим холостяком и имея очень много свободного времени, Пу И дал волю своим страстям. Так, бывший монарх положил глаз на главного повара хабаровского «Спецобъекта No 45» – Марусю Титову. Личный переводчик китайского императора Георгий Пермяков описывал Титову как пышногрудую, высокую и статную красавицу. Однажды Пу И записал в дневник, что русские женщины похожи на цветы, поскольку у них большая грудь, которую «хочется потрогать». Титова ласково называла свергнутого монарха «Пуёночком». Во время празднования 40-летия Пу И она прилюдно подняла пленника и поцеловала его. Как-то раз Пермяков стал свидетелем фривольного разговора между поварихой и императором, во время которого голос Пу И сделался хриплым. А через некоторое время Титова похвасталась тем, что потомок династии Цин подарил ей украшение – золотое кольцо, украшенное иероглифом «долголетие». Для Пу И, благоразумно захватившего с собой драгоценности, накопленные его предками, подобный знак внимания был сущим пустяком. Корни его вольного обращения с прислугой крылись там же – в «царственном» прошлом. В Запретном городе служанки, оставаясь ночью с Пу И, были не прочь заняться любовью с «сыном неба», хотя тот еще не созрел для плотских утех. Развратная молодость, как считают историки, стала одной из причин слабого здоровья последнего императора.