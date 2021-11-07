25 популярных заблуждений, которые вам внушали всю жизнь

Про некоторые «правдивые факты» мы слышим с детства — например, о том, что если есть морковь, зрение улучшится. И даже не знаем о том, что в действительности это миф и у него очень интересная история. Или вот еще: самка богомола всегда убивает самца после спаривания. Этот и другие «достоверные факты», которые оказались не такими уже достоверными, — в нашей подборке.

1. Есть поговорка о том, что если уронить монетку с вершины Эмпайр-стейт-билдинг, она может убить кого-нибудь на улице внизу

Видео дня

Это полная чушь. Монета не сможет набрать достаточную скорость.

2. Если вашу собаку обрызгал скунс, ее нужно помыть в ванне с томатным соком

В действительно это бесполезно и никак не поможет избавиться от запаха скунса. Томатный сок в этом плане совершенно неэффективен, как и любые другие продукты с сильным запахом.

3. Множество кораблей и самолетов загадочным образом исчезли в Бермудском треугольнике…

…но, как выясняется, ненамного больше, чем их исчезло на других активно использовавшихся водных маршрутах

4. Во время сезона простуды или гриппа необходимо запасаться витамином С

В действительности добавки с витамином С практически не влияют на предотвращение или сокращение простуды. Возможно, помогают немного сократить ее проявления, но эффект не очень большой.

5. Если вы христианин, вы, вероятно, празднуете Рождество. То есть Иисус родился зимой

Только вот это не так. Библия упоминает пастухов, которые наблюдали за своими стадами во время рождения Иисуса, предполагая, что это было летом (или, по крайней мере, не зимой)

Нет никаких упоминаний о какой-либо дате — и уж тем более 25 декабря. Фактически никакие исторические источники не подтверждают, что Рождество праздновалось до 336 года нашей эры. Кажется, что дата была выбрана, чтобы соответствовать зимнему солнцестоянию — языческому празднику — для христианских целей.

6. Кроме того, Иисус не был белым, и нет никаких доказательств того, что у него были длинные волосы

В Библии очень мало упоминаний о внешности Иисуса, но одно предполагает, что у него была довольно смуглая кожа. Более того, он был палестинским евреем и выглядел так же, как они. Раннее искусство изображало его с короткими волосами — образ длинноволосого Иисуса начал появляться лишь в четвертом веке под влиянием образов греческих и римских богов.

7. Вы, наверное, слышали мнение, что собаки и кошки стареют на семь лет за каждый человеческий год…

…что может быть довольно верно для кошек, но довольно неточно в отношении собак

Для собак это очень зависит от размера и породы, поскольку у разных пород очень разная продолжительность жизни. Кроме того, как для собак, так и для кошек в первые два года происходит сильное старение — больше, чем «14 человеческих лет» по правилу семи лет.

8. Вы наверняка слышали о том, что вулкан в Йеллоустоуне уже давно готов извергнуться и это вот-вот произойдет

Если подсчитать среднее количество лет между его извержениями, у нас все еще есть 100 000 лет

Однако эти цифры в значительной степени бессмысленны, поскольку извержения вулканов непредсказуемы. Ученые даже не уверены, достаточно ли там магмы для извержения.

24. Возможно, вы слышали, как родители говорят о том, что детям нужно держаться подальше от жестоких видеоигр

Однако многочисленные исследования показали, что жестокие видеоигры не делают детей агрессивными.

25. И, наконец, мы все слышали о точке G… но нет убедительных доказательств того, что точка G вообще существует