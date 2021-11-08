Что скрывают члены самого секретного братства «Череп и кости»

«Череп и кости» - одна из старейших студенческих секретных организаций, основанная в Йельском университете в 1832 году. Ее создатель, старшекурсник Уильям Рассел, по одной из версий, привез идею из Германии, где учился некоторое время. По другой, согласно изданию Yale Daily News, это был его ответ другому престижному студенческому клубу «Фи Бетта Каппа», который не принял его в адепты. В любом случае инициатива имела успех. В 1833 году Уильям Рассел вместе с будущим президентом США Уильям Тафтером и еще тринадцатью ближайших сподвижников открыли двери своей первой и постоянной резиденции «Могилы» для первых членов общества, выходцев из англосаксонской знати протестантского толка.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Правда, «открыл двери» - громко сказано. Ежегодно орден принимает только 15 новых членов, ни больше, ни меньше. По словам журналистки и выпускницы Йельского университета, Александры Роббинс, «Череп и кости» считаются одним из самых малочисленных студенческих организаций: «если каждый год набирают только 15 новых адептов, то в одну эпоху живет не более 800 представителей общества».

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Но это не делает «Череп и кости» малозначительным. Чтобы «править миром» достаточно и 800 человек, если все они занимают важные руководящие посты и всегда готовы поспособствовать росту своих «братьев». Не случайно говорят, что Америкой правят «Череп и кости»: в аппарате бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, включая его самого, было шесть членов этого ордена. В свою очередь среди них тоже нет случайностей – все они прирожденные лидеры. Одним из главных условий приема в орден – лидерство в собственном кампусе. Недаром «Череп и кости» называют колыбелью американской элиты, а его членов, вершителями судьбы человечества.

Интерес публики к «Черепу и костям» подогревается еще обетом молчания его членов, среди которых не бывает бывших. Все, что связано с орденом, наглухо засекречено. Его адептам запрещено выдавать любую информацию под страхом…Кто знает? Неизвестно.

Самое интересное, что за почти два века существования ордена никто не нарушал запрета, по крайней мере, это не было предано огласке. Джордж Буш писал в своей автобиографии: «На старшем курсе я вступил в общество «Череп и кости». Оно настолько секретное, что ничего больше я о нем сказать не могу».

Но запретный плод сладок. Особенно, если он всегда на виду – резиденция «Черепа и кости» расположены прямо посреди кампуса крупнейшего в Америке Йельского университета. А отголоски их обряда инициации ежегодно по весне доносятся до жителей близлежащих общежитий. В книге Александры Роббинс представлен рассказ выпускника Йельского университета, журналиста Розенбаума, который описывает страшные вопли, доносящиеся из «Могилы» во время ритуала посвящения.

Кстати, о ритуалах. Ходит немало слухов о страшных садистских обрядах и оргиях, которые исполняют его члены. В общем, само название и герб общества, на котором изображена «мертвая голова» (череп с перекрещёнными костями) с таинственной цифрой 322, не подразумевают никаких положительных ассоциаций. Соответствует зловещей репутации и здание ордена – трехэтажный особняк мрачного вида в «греко-египетском» стиле с узкими щелями вместо окон. Поэтому о внутреннем убранстве ходит не меньше слухов. чем о самом ордене.

Поговаривают, что помимо средневекового декора, в стиле которого выполнены интерьеры «Могилы» (так называют свою резиденцию члены ордена) - с охотничьими трофеями, манекенами в доспехах и другими военными реликвиями, резиденцию украшают скелеты знаменитых исторических личностей. Среди них, например, останки Мадам де Помпадур – любовницы Людовика XV Бурбона, скончавшейся в 1764 году; череп знаменитого вождя североамериканского племени апачи, Джеронимо, якобы выкопанный новичком, Прескотт Бушем, который преподнес его в качестве подарка старшим братьям. Кто знает, может именно там хранятся ныне исчезнувшие из Киево-Печерской лавры останки Ярослава Мудрого.

Но это все, конечно, только слухи. По крайней мере, никто из «варваров», (так члены общества кличут непосвященных) не знает об этом. На самом деле, даже поразительно, насколько ордену удается сохранять конспиративность, находясь в центре американской студенческой среды – посреди старого кампуса Йельского университета «New Heaven» («Новый рай»).

Немного больше известно об обряде посвящения, который по описаниям напоминает мифический ведовской шабаш средневековья. Якобы, чтобы стать адептом ордена, по крайней мере, в прошлом, нужно было ночью раздеться до гола при всех членах общества, потом лечь в саркофаг и рассказать всем присутствующим о своем сексуальном опыте, фантазиях и извращениях. Обязательно во всех подробностях. Таким образом, новообращенные становились «заложниками» молчания своих новых товарищей. Потом шло групповое избиение и запугивание новичка.

Подобный ритуал был заснят на пленку упомянутым Розенбаумом, в 2001 году. Правда, качество у видео не блестящее, единственное, что на нем можно рассмотреть – людей в хэллоуиновских костюмах, которые громко кричат и замахиваются руками на лежащего в гробу человека. По словам Александры Роббинс, которой удалось выяснить некоторые подробности у наиболее разговорчивых членов общества, в ритуале присутствуют фигуры Дьявола, Дон Кихота и Папы. Новичка с криками и побоями подводят к «рыцарю без страха и упрека» и сажают посвящаемого на колени, после чего Дон Кихот благословляет его со словами: «Силой данной мне нашим орденом, я провозглашаю тебя рыцарем Эвлогии» (в честь греческой богини красноречия).

Несмотря на странные и старомодные обряды, орден «Череп и кости» обладают влиянием, с которым необходимо считаться. Как пишет Александра Роббинс, это своеобразный инкубатор американской элиты. Оттуда вышли многие ключевые фигуры в истории США - сенаторы, государственные секретари, генеральные прокуроры, начальники разведслужб, председатели Верховного Суда, директоры крупнейших транснациональных компаний и банков. Членами общества были три американских президента, а связь с семьей Бушей у ордена уже практически генетическая. Представители трех поколений подряд стали его адептами: Буш-дед (1917), Буш-отец (1948) и Буш-сын (1967), присоединялись к ним и их родственники: Джеймс Смит, Джонатан Джеймс и Джордж Дерек.

Американская пресса неоднократно язвила, что все три поколения Бушей вышли из одной «Могилы». Оттуда же вышел и Джон Керри. Когда-то общественность даже потребовала от Буша Младшего и Керри отречься от связей с Орденом, считая это несовместимым с их высоким положением, но ни тот, ни другой никак не прореагировали на требования и говорить о «Черепе и костях» наотрез отказались.