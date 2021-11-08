Как сложились судьбы детей и внуков Гагарина

Наверняка вы видели фотографии Юрия Гагарина, сделанные в домашней обстановке, вместе с женой и детьми. Давайте же узнаем, как сложилась жизнь наследников великого космонавта и чем они занимаются сейчас.

Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, который совершил полет в космос. Этим подвигом он в одночасье прославился на весь мир и стал героем национального масштаба. Люди им восхищались, журналисты норовили взять интервью, а подростки мечтали быть похожими на него.

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Естественно, и от девушек у Гагарина не было отбоя, но сам он лишь вежливо им улыбался и объяснял, что его сердце занято. Дома Юрия всегда ждала верная и любящая жена, которая даже после его смерти так и не смогла полюбить другого.

В браке с Валентиной у Гагарина родились две дочки: старшая Елена и младшая — Галина.

Дочь Елена Гагарина

Елена родилась 17 апреля 1959 года. Детство провела в Звездном городке, куда переехала семья космонавта, после того как его вызвали в Москву. Елена увлекалась спортом, плаванием, играла на фортепиано… Но больше всего ее интересовало искусство, поэтому она окончила исторический факультет МГУ и стала искусствоведом.

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Больше 20-ти лет Елена проработала в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Параллельно она продолжала научную деятельность — Елена защитила диссертацию по теме «Английская книжная иллюстрация середины 18 века», получила ученую степень кандидата искусствоведения и стала почетным членом Российской академии художеств. В 2001 году Елену назначили директором музея «Московский Кремль», где она работает и сегодня.

Дочь Галина Гагарина

Галина, в отличие от сестры, не интересовалась гуманитарными науками. От отца ей досталось стремление к точности и дисциплине, поэтому для себя она выбрала экономическое образование. Галина окончила институт народного хозяйства имени Плеханова, получила докторскую степень и стала профессором. Сейчас она заведует кафедрой в этом же университете.

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У Галины есть семья: муж Константин Кондратчик и сын Юрий. Супруг — медик, с 2014 года руководит центром гематологии Морозовской больницы.

Внук Юрий Кондратчик

Сына Галины Гагариной и Константина Кондратчика зовут Юрий. Несложно догадаться, почему его назвали именно так.

Мужчина занимает должность гендиректора Хабаровского аэропорта. Женат, имеет маленького сына, но личную жизнь старается не афишировать. Коллеги Юрия говорят, что он держит дистанцию во всем, что касается «гагаринской темы». Многие из них сначала даже не догадывались, что работают со внуком великого космонавта, хотя и замечали внешнее сходство.

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Внучка Екатерина Караваева

Екатерина — дочь старшей дочери Юрия Гагарина, Елены. Девушка долгое время работала в том же музее, что и ее мать. Сейчас она живет в Лондоне, куда переехала после замужества с дипломатом Павлом Внуковым.

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Стоит отметить, что Екатерина унаследовала внешность дедушки. У нее те же ямочки на щеках и такие же добрые глаза. Не зря говорят, что иногда дети похожи на бабушек и дедушек даже больше, чем на своих родителей.