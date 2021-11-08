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Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной» в честь юбилея культового альбома уже в сети!

Партнерский материал
47 минут назад

Двадцать шесть треков, новые версии хитов легендарного проекта t.A.T.u., представлены в рамках альбома «Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной», в котором приняли участие ключевые представители старой и новой школы поп, рок и хип-хоп сцены.

Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной» уже в сети
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Трибьют, приуроченный к юбилею дебютного альбома группы и организованный компанией Lookport, вышел 5 ноября и доступен к прослушиванию на всех музыкальных стриминговых площадках.

Монеточка, Даня Милохин, Вера Брежнева, Алла Пугачева, White Punk и ЛСП, DOROFEEVA, Алёна Швец переосмыслили главные хиты t.A.T.u. - от «Нас не догонят» и «Я сошла с ума» до «Не верь, не бойся» и «Люди-инвалиды», работа над треками происходила в тесном сотрудничестве с соавторами группы t.A.T.u - Еленой Кипер, Сергеем Галояном, Валерием Полиенко.

В поддержку выхода альбома участники трибьюта выступят со специальным гибридным шоу на одной из самых высокотехнологичных площадок Москвы «Moscow Music Dome» - масштабный концерт пройдет 20 ноября 2021 года.

Треклист альбома «Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной»:

1) Даня Милохин — Нас не догонят

2) Монеточка — Мальчик-гей

3) Вера Брежнева — 30 минут

4) White Punk, ЛСП — Клоуны

5) DOROFEEVA — Я твоя не первая

6) Manizha — Не верь, не бойся

7) Алёна Швец — Обезьянка-ноль

8) POLINA — All The Things She Said

9) Моя Мишель — Зачем я?

10) Винтаж — Простые движения

11) Ваня Дмитриенко — 220

12) Molchat Doma — Люди-инвалиды

13) Reflex — Новая модель

14) Слот — Я сошла с ума

15) Rita Dakota — Sacrifice

16) Нервы — Не верь, не бойся

17) Алла Пугачева, София Ротару — Нас не догонят

18) IOWA — Люди-инвалиды

19) ARTY — Cosmos (Outer Space)

20) FavLav — Обезьянка-ноль

21) White Punk — Новая модель

22) Guru Groove Foundation, Егор Сесарев — Зачем я?

23) Клава Кока — Сошла с ума

24) Женя Любич — 30 минут

25) Imany — All The Things She Said

26) Дмитрий Маликов — Нас не догонят (Instrumental)

Истории,Валерий Полиенко,Клава Кока,Елена Кипер,Егор Сесарев,Дмитрий Маликов,Женя Любич,Вера Брежнева,София Ротару,Алла Пугачева,
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