Когда наступает адмиральский час, и что он означает

В текстах русских классиков нередко встречаются выражения, значение которых современные читатели уже не понимают. Например, в романе «Пошехонская старина» Салтыков-Щедрин пишет: «Затем, так как наступил уже «адмиральский час», господа чиновники отправились к помещику хлеба-соли откушать». А у Писемского в «Тысяче душ» мы встречаем такую фразу: «Ваше высокоблагородие, адмиральский час давно пробил — не прикажете ли? Приимите!». «Рамблер» разобрался, какое время обозначает адмиральский час.

Фото: Кадр из фильма «Адмирал Ушаков» Кадр из фильма «Адмирал Ушаков»

Как и многое в России, этот фразеологизм появился благодаря Петру I. Царь ввел обычай в 11 часов утра делать перерыв в заседаниях Адмиралтейской коллегии с тем, чтобы сенаторы и офицеры могли выпить и закусить. Обычно они не возвращались домой, а заходили в австерию — питейный дом, устроенный по западным образцам. Два первых таких заведения появились, конечно, в Петербурге, причем одну из них неофициально называли царской — там любил перекусить сам император. Петр искренне считал, что такие заведения сближают все сословия. Позже подобные ресторации открылись в Москве и Архангельске.

Сначала традиция адмиральского часа распространялась только на моряков, но потом ее подхватили во всех ведомствах молодой империи. Причем после такого перекуса еще нередко полагалось и вздремнуть.

Так как закуска предполагала выпивку и в первую очередь водку, то очень скоро выражение «адмиральский час наступил» стал обозначать завуалированное приглашение выпить. Об этом пишет исследователь русского языка и этнограф Иван Михайлович Снегирёв в книге «Русские в своих пословицах».

Однако в XIX веке время адмиральского часа изменилось. Так начали именовать полдень, потому что в это время ежедневно раздавался выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге.