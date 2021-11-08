Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Когда наступает адмиральский час, и что он означает

Кристина Уколова
15 часов назад

В текстах русских классиков нередко встречаются выражения, значение которых современные читатели уже не понимают. Например, в романе «Пошехонская старина» Салтыков-Щедрин пишет: «Затем, так как наступил уже «адмиральский час», господа чиновники отправились к помещику хлеба-соли откушать». А у Писемского в «Тысяче душ» мы встречаем такую фразу: «Ваше высокоблагородие, адмиральский час давно пробил — не прикажете ли? Приимите!». «Рамблер» разобрался, какое время обозначает адмиральский час.

Когда наступает адмиральский час, и что он означает
Фото: Кадр из фильма «Адмирал Ушаков»Кадр из фильма «Адмирал Ушаков»

Как и многое в России, этот фразеологизм появился благодаря Петру I. Царь ввел обычай в 11 часов утра делать перерыв в заседаниях Адмиралтейской коллегии с тем, чтобы сенаторы и офицеры могли выпить и закусить. Обычно они не возвращались домой, а заходили в австерию — питейный дом, устроенный по западным образцам. Два первых таких заведения появились, конечно, в Петербурге, причем одну из них неофициально называли царской — там любил перекусить сам император. Петр искренне считал, что такие заведения сближают все сословия. Позже подобные ресторации открылись в Москве и Архангельске.

Сначала традиция адмиральского часа распространялась только на моряков, но потом ее подхватили во всех ведомствах молодой империи. Причем после такого перекуса еще нередко полагалось и вздремнуть.

Так как закуска предполагала выпивку и в первую очередь водку, то очень скоро выражение «адмиральский час наступил» стал обозначать завуалированное приглашение выпить. Об этом пишет исследователь русского языка и этнограф Иван Михайлович Снегирёв в книге «Русские в своих пословицах».

Однако в XIX веке время адмиральского часа изменилось. Так начали именовать полдень, потому что в это время ежедневно раздавался выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге.

Выражение осталось в жаргоне моряков, где стало синонимом послеобеденного сна, тихого часа. Но иногда его употребляли в значении счастливого времени вообще, мгновения большой удачи.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители