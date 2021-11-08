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В США началось нашествие огромных ядовитых пауков

Lenta.ru
3 часа назад

В американском штате Джорджия началось нашествие огромных ядовитых пауков из Азии. Об этом сообщает Science Alert.

В США началось нашествие огромных ядовитых пауков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Миллионы гигантских пауков Trichonephila clavata покрывают дома и линии электропередач паутиной, глубина которой достигает трех метров. Энтомолог Университета Джорджии Уилл Хадсон утверждает, что убил более 300 пауков, которые оплетали его крыльцо.

«В прошлом году я заметил у себя в саду несколько десятков пауков, — рассказал он. — А в этом году их уже сотни, и они придали моему жилищу жуткий вид».

Вид Trichonephila clavata распространен на территории Японии, Тайваня, Кореи и Китая. В США его появление заметили в 2014 году. Сотрудник Музея естественной истории Джорджии Рик Хебеке, который первым обратил внимание на распространяющихся по штату крупных желтых пауков, считает, что представители этого вида пересекли океан в грузовом контейнере. За несколько лет они расплодились до такой степени, что их стало трудно игнорировать.

Биологи утверждают, что большинство азиатских пауков, терроризирующих Джорджию, вымрет к концу ноября из-за холодов, однако это далеко не последняя встреча с ними. Каждая самка этого вида откладывает около 400 яиц, которые хорошо переносят зиму. Кроме того, весенние ветры разносят только что вылупившихся паучат на большие расстояния вместе с нитями паутины.

Энтомолог Нэнси Хинкл полагает, что пауки Trichonephila clavata могут быть полезными для сельского хозяйства, так как они уничтожают множество вредных насекомых, у которых ранее не было естественных врагов.

Пауки Trichonephila clavata вырастают до восьми сантиметров в длину. Хотя эти членистоногие ядовиты, их яд предназначен для обездвиживания жертв и не представляет угрозы для человека или домашних животных.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии началось нашествие рода Erigone. Эти мелкие черные членистоногие способны преодолевать большие расстояния вместе с ветром.

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