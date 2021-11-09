Почему Маргарет Тэтчер плакала возле гроба Юрия Андропова

Присутствие «железной леди» на похоронах Ю.В. Андропова было не совсем ожидаемым событием. На похоронах Брежнева ее не было, тогда Британию представлял министр иностранных дел Фрэнсис Пим. Вызвано было ее отсутствие категорическим несогласием с политикой СССР, в частности, вводом советских войск в Афганистан.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Но на похоронах Андропова, человека, который долгие годы возглавлял КГБ, и в краткий период руководства страной заявлял о себе, как о последовательном борце с капиталистическим западом, госпожа Тэтчер была, причем даже пролила некоторое количество слез.

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Скорбь над гробом – дело нормальное, но в большой политике, как известно, каждый шаг любой персоны рассматривается под микроскопом, и поэтому никто и ничего не делает просто так.

Сама «железная леди», вспоминая о своем приезде в СССР на похороны Андропова, отметила, что ее поразило полное отсутствие религиозной составляющей на похоронах генсека. Вспоминала она и о том, как ей было холодно.

В частности, на встрече с Горбачевым, которая состоялась в Лондоне в декабре 1984 года, она, по словам Л.М. Замятина, тогдашнего посла СССР в Великобритании, сказала: «Я помню, как меня оберегали. Был мороз, а я в тонких чулках и в легком костюме».

Понятно, что Тэтчер мерзла и проливала слезы над гробом Андропова не по причине искренней симпатии к человеку, которого она едва знала.

Причина ее появления в Москве более прагматична. Как и положено выдающемуся политику, госпожа премьер-министр поняла, что в СССР назревают серьезные перемены. И она должна была своими глазами увидеть, какова ситуация в стране, которая на протяжении десятилетий была мощнейшим геополитическим соперником запада.

Она увидела Черненко, который должен был стать преемником Андропова, и убедилась в верности прогнозов своих аналитиков, что этот человек – тоже фигура временная. Как она написала в своих мемуарах, из-за холода ей посоветовали поменять туфли на меховые сапоги, что она и сделала.

И далее: «Посмотрев на господина Черненко, я поняла, что в очень скором времени мне снова понадобятся зимние сапоги».

Она увидела и Горбачева, тогда – второго секретаря ЦК КПСС, председателя Комитета по иностранным делам Верховного совета СССР.

Профессор Оксфордского университета, британской политолог Браун Арчи писал в своих мемуарах о том, что фигура Горбачева заинтересовала Маргарет Тэтчер еще при жизни Андропова. И причина ее появления в Москве на похоронах генсека была в том, чтобы лично познакомиться с Михаилом Сергеевичем.

Последователи теорий заговора вообще утверждают, что Андропов был, несмотря на свою репутацию активного сторонника социалистического пути, едва ли не ставленником «англосаксонской олигархии». Отсюда, дескать, и слезы Тэтчер над гробом, и, главное, явное покровительство Горбачеву со стороны Андропова, который по указке Запада нашел человека, который развалит страну.