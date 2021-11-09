Как грибы превращают муравьев в зомби

Паразитический гриб кордицепс способен для достижения своих целей кардинально изменять поведение насекомого, буквально превращая его в зомби. О том, как это происходит, читайте в материале "Рамблера".

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Чтобы превратить муравья в послушную марионетку, кордицепс проникает в организм насекомого через дыхательную систему, нарушает его систему восприятия запахов и циркадные ритмы. Таким образом умный паразит делает насекомое транспортным средством, которое доставит его в оптимальное место для распространения спор и развития.

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Муравей-зомби оставляет свой муравейник, отыскивает подходящее растение, взбирается на него, находит лист с подходящей для развития кордицепса влажностью и впивается в него челюстями. В таком положении насекомое остается до самой своей гибели.

После того, как муравей погиб, его тело становится средой для созревания паразита. Вскоре из затылка насекомого появляется отросток гриба с большим количеством спор, которые затем распространяются под растением, чтобы вновь заражать проползающих мимо муравьев.

Исследователи из Университета Центральной Флориды попытались объяснить этот вопрос на молекулярно-генетическом уровне, заразив муравьев спорами кордицепса и наблюдая, как это скажется на генах и насекомого, и гриба-паразита.

В результате специалисты выявили некоторое количество гены, позволяющих кордицепсу создавать ферменты и токсины, с помощью которых ему удается оказывать воздействие на поведение зараженного муравья. У насекомых же в свою очередь были обнаружены гены-"мишени", по которым бьет кордицепс. Гриб-паразит, атакуя эти "мишени", нарушает работу связанных с циркадными ритмами генов, сбивая режим дня насекомого. Кроме того кордицепс губительно действует на обоняние муравья, а ведь именно оно является главным способом общения насекомого со своими собратьями.